Der Verbraucherpreisindex von Südkorea (VPI) m/m spiegelt die Veränderungen der Preise für einen festen Waren- und Dienstleistungskorb aus Konsumentensicht im Berichtsmonat im Vergleich zum vorangegangenen Monat wider. Die Berechnung umfasst Ausgaben in allen wichtigen Segmenten des privaten Konsums, wie z.B. Nahrungsmittel, Kleidung, Zahlungen, Wohnkosten, Gesundheit, Kommunikation etc. Ein Wachstum des VPI kann als positiv für die Kurse des südkoreanischen Won angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Konsumentpreisindex (KPI) m/m (South Korea Consumer Price Index (CPI) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.