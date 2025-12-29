KalenderKategorien

Japan, Economy Watchers Index der zukünftigen Wirtschaftslage (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Staatskanzlei (Cabinet Office)
Sektor:
Geld
Niedrig 50.3
53.1
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
50.2
50.3
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der "Economy Watchers Index for Future Conditions" basiert auf einer Umfrage unter Unternehmensmitarbeitern, die befragt werden, um die Perspektiven der Volkswirtschaft für die nächsten drei Monate zu bewerten. Die Umfrage enthält Fragen über die Veränderungen in der Tätigkeit der Haushalte und Unternehmen, sowie die allgemeine Beschäftigung im Land. Die Befragung basiert auf Daten von über 2.000 Angestellten.

Um ein schnelleres und genaueres Bild zu erhalten, benannte das Kabinettsamt für jede Region die "Regional Research Organization" sowie die "Coordinating Research Organization" zur Erfassung und Analyse der gewonnenen Daten.

Die Umfrage umfasst 11 Regionen von Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu und Okinawa und richtet sich an Personen, die im Einzelhandel und in der Unterhaltungsindustrie arbeiten, wie Kaufhäuser, Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Convenience Stores, Taxifahrer, etc. In einer fünfstufigen Bewertung werden den Befragten Fragen zur aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Situation gestellt. Ihre Antworten werden für die Berechnung des Index verwendet.

Der "Economy Watchers Index for Future Conditions" ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung der mittelfristigen wirtschaftlichen Trends in Japan. Wenn der Indexwert größer als 50 ist, werden die aktuelle Situation und die Aussichten der Wirtschaft positiv bewertet, während die Situation bei Werten von 50 oder weniger negativ ist.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
50.3
53.1
Okt 2025
N/D
47.3
48.5
Sep 2025
48.5
46.9
47.5
Aug 2025
47.5
48.1
47.3
Jul 2025
47.3
47.0
45.9
Jun 2025
45.9
46.0
44.8
Mai 2025
44.8
42.9
42.7
Apr 2025
42.7
44.7
45.2
Mär 2025
45.2
46.0
46.6
Feb 2025
46.6
48.2
48.0
Jan 2025
48.0
50.0
49.4
Dez 2024
48.8
48.9
49.4
Nov 2024
49.4
47.1
48.3
Okt 2024
48.3
48.8
49.7
Sep 2024
49.7
50.3
50.3
Aug 2024
50.3
48.7
48.3
Jul 2024
48.3
47.8
47.9
Jun 2024
47.9
45.8
46.3
Mai 2024
46.3
48.1
48.5
Apr 2024
48.5
51.4
51.2
Mär 2024
51.2
53.4
53.0
Feb 2024
53.0
52.8
52.5
Jan 2024
52.5
49.4
50.4
Dez 2023
49.1
49.0
49.4
Nov 2023
49.4
49.1
48.4
Okt 2023
48.4
50.6
49.5
Sep 2023
49.5
52.9
51.4
Aug 2023
51.4
53.6
54.1
Jul 2023
54.1
53.8
52.8
Jun 2023
52.8
55.3
54.4
Mai 2023
54.4
55.1
55.7
Apr 2023
55.7
52.6
54.1
Mär 2023
54.1
50.2
50.8
Feb 2023
50.8
48.3
49.3
Jan 2023
49.3
46.2
46.8
Dez 2022
47.0
45.8
45.1
Nov 2022
45.1
47.9
46.4
Okt 2022
46.4
49.4
49.2
Sep 2022
49.2
46.2
49.4
Aug 2022
49.4
45.3
42.8
Jul 2022
42.8
50.2
47.6
Jun 2022
47.6
51.6
52.5
Mai 2022
52.5
50.4
50.3
Apr 2022
50.3
47.4
50.1
Mär 2022
50.1
43.5
44.4
Feb 2022
44.4
46.0
42.5
Jan 2022
42.5
51.6
50.3
Dez 2021
49.4
55.7
53.4
Nov 2021
53.4
57.3
57.5
Okt 2021
57.5
50.4
56.6
