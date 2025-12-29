Wirtschaftskalender
Japan, Economy Watchers Index der zukünftigen Wirtschaftslage (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)
|Niedrig
|50.3
|
53.1
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|50.2
|
50.3
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der "Economy Watchers Index for Future Conditions" basiert auf einer Umfrage unter Unternehmensmitarbeitern, die befragt werden, um die Perspektiven der Volkswirtschaft für die nächsten drei Monate zu bewerten. Die Umfrage enthält Fragen über die Veränderungen in der Tätigkeit der Haushalte und Unternehmen, sowie die allgemeine Beschäftigung im Land. Die Befragung basiert auf Daten von über 2.000 Angestellten.
Um ein schnelleres und genaueres Bild zu erhalten, benannte das Kabinettsamt für jede Region die "Regional Research Organization" sowie die "Coordinating Research Organization" zur Erfassung und Analyse der gewonnenen Daten.
Die Umfrage umfasst 11 Regionen von Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu und Okinawa und richtet sich an Personen, die im Einzelhandel und in der Unterhaltungsindustrie arbeiten, wie Kaufhäuser, Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Convenience Stores, Taxifahrer, etc. In einer fünfstufigen Bewertung werden den Befragten Fragen zur aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Situation gestellt. Ihre Antworten werden für die Berechnung des Index verwendet.
Der "Economy Watchers Index for Future Conditions" ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung der mittelfristigen wirtschaftlichen Trends in Japan. Wenn der Indexwert größer als 50 ist, werden die aktuelle Situation und die Aussichten der Wirtschaft positiv bewertet, während die Situation bei Werten von 50 oder weniger negativ ist.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Economy Watchers Index der zukünftigen Wirtschaftslage (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
