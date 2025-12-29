Der Wochenbericht der "Commodity Futures Trading Commission" (CFTC) über die nichtkommerziellen Nettopositionen von Rohöl spiegelt die Differenz der existierenden "Long-" und Short-" Rohölpositionen (Spekulationen) nichtkommerzieller Händler. Der Bericht umfasst nur die US-Futuremärkte (Börsen von Chicago und New York). Der Indikator ist also das Nettovolumen von Longpositionen in Rohöl in den Vereinigten Staaten.

Nicht-kommerzielle Händler eröffnen Positionen NICHT zur Absicherung im Futures- oder Optionsmarkt. Diese Gruppe umfasst nur spekulative Operationen. Ein und derselbe Händler kann als gewerblich für Geschäfte mit einigen Vermögenswerten und nicht gewerblich für Geschäfte mit anderen definiert werden. Diese Klassifizierung spiegelt sich in den CFTC-Berichten wider.

CFTC veröffentlicht einen Bericht über die Nettopositionen und Verpflichtungen von Händlern, um Händlern und Analysten das Verständnis der Marktdynamik zu erleichtern. Diese Berichte werden auf der Grundlage von Daten über Positionen von FCM-Brokern, Clearing-Unternehmen und Devisenbörsen erstellt. Die CFTC-Analytikabteilung liefert nur Daten, aber keine Erklärung, warum sich ein solches Verhältnis von Positionen gebildet hat.

Rohöl ist ein wichtiger Rohstoff auf den Weltmärkten. Die Dynamik der Rohöltermingeschäfte ist daher ein Indiz für ihre Stärke in den nächsten Tagen. Der Indikator wird oft zusammen mit anderen Indikatoren des Ölmarktes interpretiert. Der Bericht САЕС deckt einen kleinen Teil der globalen Daten ab und hat daher nur einen begrenzten Einfluss auf die Rohölpreise.

Grafik der letzten Werte: