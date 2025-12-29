KalenderKategorien

CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
U.S. Commodity Futures Trading Commission
Sektor:
Markt
Der Wochenbericht der "Commodity Futures Trading Commission" (CFTC) über die nichtkommerziellen Nettopositionen von Rohöl spiegelt die Differenz der existierenden "Long-" und Short-" Rohölpositionen (Spekulationen) nichtkommerzieller Händler. Der Bericht umfasst nur die US-Futuremärkte (Börsen von Chicago und New York). Der Indikator ist also das Nettovolumen von Longpositionen in Rohöl in den Vereinigten Staaten.

Nicht-kommerzielle Händler eröffnen Positionen NICHT zur Absicherung im Futures- oder Optionsmarkt. Diese Gruppe umfasst nur spekulative Operationen. Ein und derselbe Händler kann als gewerblich für Geschäfte mit einigen Vermögenswerten und nicht gewerblich für Geschäfte mit anderen definiert werden. Diese Klassifizierung spiegelt sich in den CFTC-Berichten wider.

CFTC veröffentlicht einen Bericht über die Nettopositionen und Verpflichtungen von Händlern, um Händlern und Analysten das Verständnis der Marktdynamik zu erleichtern. Diese Berichte werden auf der Grundlage von Daten über Positionen von FCM-Brokern, Clearing-Unternehmen und Devisenbörsen erstellt. Die CFTC-Analytikabteilung liefert nur Daten, aber keine Erklärung, warum sich ein solches Verhältnis von Positionen gebildet hat.

Rohöl ist ein wichtiger Rohstoff auf den Weltmärkten. Die Dynamik der Rohöltermingeschäfte ist daher ein Indiz für ihre Stärke in den nächsten Tagen. Der Indikator wird oft zusammen mit anderen Indikatoren des Ölmarktes interpretiert. Der Bericht САЕС deckt einen kleinen Teil der globalen Daten ab und hat daher nur einen begrenzten Einfluss auf die Rohölpreise.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
16 Dez. 2025
N/D
9 Dez. 2025
N/D
2 Dez. 2025
N/D
25 Nov. 2025
N/D
18 Nov. 2025
N/D
10 Nov. 2025
N/D
4 Nov. 2025
N/D
28 Okt. 2025
N/D
21 Okt. 2025
N/D
14 Okt. 2025
N/D
7 Okt. 2025
N/D
30 Sept. 2025
N/D
103.0 K
23 Sept. 2025
103.0 K
98.7 K
16 Sept. 2025
98.7 K
81.8 K
9 Sept. 2025
81.8 K
102.4 K
2 Sept. 2025
102.4 K
109.5 K
26 Aug. 2025
109.5 K
120.2 K
19 Aug. 2025
120.2 K
116.7 K
12 Aug. 2025
116.7 K
141.8 K
5 Aug. 2025
141.8 K
156.0 K
29 Juli 2025
156.0 K
153.3 K
22 Juli 2025
153.3 K
162.4 K
15 Juli 2025
162.4 K
209.4 K
8 Juli 2025
209.4 K
234.7 K
1 Juli 2025
234.7 K
233.0 K
24 Juni 2025
233.0 K
231.0 K
17 Juni 2025
231.0 K
191.9 K
10 Juni 2025
191.9 K
168.0 K
3 Juni 2025
168.0 K
165.7 K
27 Mai 2025
165.7 K
186.4 K
20 Mai 2025
186.4 K
185.3 K
13 Mai 2025
185.3 K
175.4 K
6 Mai 2025
175.4 K
177.2 K
29 Apr. 2025
177.2 K
171.0 K
22 Apr. 2025
171.0 K
146.4 K
15 Apr. 2025
146.4 K
139.6 K
8 Apr. 2025
139.6 K
167.7 K
1 Apr. 2025
167.7 K
180.6 K
25 März 2025
180.6 K
166.8 K
18 März 2025
166.8 K
164.1 K
11 März 2025
164.1 K
154.8 K
4 März 2025
154.8 K
171.2 K
25 Feb. 2025
171.2 K
197.6 K
18 Feb. 2025
197.6 K
220.0 K
11 Feb. 2025
220.0 K
230.3 K
4 Feb. 2025
230.3 K
264.1 K
28 Jan. 2025
264.1 K
298.8 K
21 Jan. 2025
298.8 K
306.3 K
14 Jan. 2025
306.3 K
279.6 K
7 Jan. 2025
279.6 K
247.0 K
12345678...20
