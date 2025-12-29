Die Kern-Einzelhandelsumsätze (Core Retail Sales) m/m zeigen Veränderungen im Volumen der US-Einzelhandelsumsätze im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat. Autoverkäufe sind aufgrund der hohen Volatilität von der Berechnung ausgeschlossen.

Bei der Berechnung werden zwei Arten von Einzelhandelsunternehmen berücksichtigt: Geschäfte mit und ohne feste Verkaufsstellen (mit Papier- und elektronischen Katalogen, mobile Stände, Verkauf zu Hause, Verkaufsautomaten usw.).

Der Indikator wird auf der Grundlage einer schriftlichen Befragung von fast 12.000 Einzelhändlern aller Art und Größe im ganzen Land berechnet. Die Stichprobe wird vierteljährlich aktualisiert, um neue aufstrebende Unternehmen einzubeziehen und geschlossene Unternehmen auszuschließen.

Der Indikator weist eine hohe saisonale Volatilität auf: 20% aller Einzelhandelsumsätze im Land werden während der Weihnachts- und Neujahrsferien getätigt. Deshalb verwenden Ökonomen die saisonbereinigte Version des Indikators anstelle der "rohen".

Analysten nutzen den Indikator häufig, um die wirtschaftlichen Bedingungen des Landes zu bewerten.

Das Amt für Wirtschaftsanalyse verwendet diese Daten für die Berechnung des BIP.

Das Amt für Arbeitsmarktstatistik benutzt bei der Erstellung von Verbraucherpreisindizes Einzelhandelsdaten

Die Fed verwendet diesen Indikator, um die Struktur der Verbraucherkäufe im Rahmen einer allgemeinen Analyse der Wirtschaftstätigkeit des Landes zu bewerten.

Investoren nutzen Daten für die Auswertung der Kundenaktivität.

Die Veröffentlichung des Berichts ist ein wichtiges Ereignis, das Auswirkungen auf die Dollarkurse haben kann. Eine Verlangsamung des Wachstums der Einzelhandelsumsätze zeigt, dass die Verbraucher ihr Ausgabenniveau gesenkt haben. Dies kann zu einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit führen und sich negativ auf die Dollarkurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: