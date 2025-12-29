KalenderKategorien

Die japanische Warenhandelsbilanz spiegelt die Differenz zwischen exportierten und importierten Waren im jeweiligen Monat in monetärer Hinsicht wider. Wenn eine Land mehr im- als exportiert, entsteht eine Handelsdefizit, im umgekehrten Fall ein Handelsüberschuss.

Die Warenhandelsbilanz markierte in den 1980er und 1990er Jahren ein großes Plus (Überschuss) gegenüber anderen Ländern, was auf die Periode einer Wirtschaftsblase hinweist. Japan war in diesem Zeitraum das größte Überschussland der Welt. Aufgrund der Auswirkungen der "Finanzkrise" der Vereinigten Staaten geriet auch Japan in eine "globale Rezession", die alle 100 Jahre stattfinden soll. Sowohl die Exporte als auch die Importe gingen stark zurück.

Die japanische Handelsbilanz hat sich in weiten Bereichen ausgeweitet, da sie aufgrund des massiven Erdgasimports nach dem großen Erdbeben im Osten Japans und dem Unfall des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi negativ wurde. Das japanische Handelsdefizit war in der ersten Hälfte 2010er Jahre deutlich negativ, dann aber wertete der YEN stark ab und das Defizit wurde wieder positiv.

Die Hauptprodukte der japanischen Exporte sind Automobile und Autoteile, elektronische Teile wie Halbleiter und Stahl. Der Export von Halbleitern und anderen elektronischen Komponenten erfolgt hauptsächlich in asiatische Länder wie Taiwan, Hongkong und Korea. Stahlexporte erfolgen hauptsächlich nach China, Thailand und Korea.

Die Indexinterpretation und ihre Auswirkungen auf den JPY hängen vom BIP und den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen ab.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
N/D
Sep 2025
N/D
¥​1026.9 B
¥​2463.5 B
Aug 2025
¥​2463.5 B
¥​-170.9 B
¥​-189.4 B
Jul 2025
¥​-189.4 B
¥​-400.5 B
¥​469.6 B
Jun 2025
¥​469.6 B
¥​1448.3 B
¥​-522.3 B
Mai 2025
¥​-522.3 B
¥​-1131.8 B
¥​-32.8 B
Apr 2025
¥​-32.8 B
¥​-968.6 B
¥​516.5 B
Mär 2025
¥​516.5 B
¥​1027.3 B
¥​712.9 B
Feb 2025
¥​712.9 B
¥​-2405.4 B
¥​-2937.9 B
Jan 2025
¥​-2937.9 B
¥​-274.2 B
¥​62.3 B
Dez 2024
¥​62.3 B
¥​533.1 B
¥​97.9 B
Nov 2024
¥​97.9 B
¥​-344.7 B
¥​-155.7 B
Okt 2024
¥​-155.7 B
¥​-650.0 B
¥​-315.2 B
Sep 2024
¥​-315.2 B
¥​419.8 B
¥​-377.9 B
Aug 2024
¥​-377.9 B
¥​-554.3 B
¥​-482.7 B
Jul 2024
¥​-482.7 B
¥​-365.2 B
¥​556.3 B
Jun 2024
¥​556.3 B
¥​61.6 B
¥​-1108.9 B
Mai 2024
¥​-1108.9 B
¥​-734.9 B
¥​-661.5 B
Apr 2024
¥​-661.5 B
¥​-77.9 B
¥​491.0 B
Mär 2024
¥​491.0 B
¥​-638.5 B
¥​-280.9 B
Feb 2024
¥​-280.9 B
¥​-121.8 B
¥​-1442.7 B
Jan 2024
¥​-1442.7 B
¥​-961.1 B
¥​115.5 B
Dez 2023
¥​115.5 B
¥​-227.0 B
¥​-724.1 B
Nov 2023
¥​-724.1 B
¥​871.0 B
¥​-472.8 B
Okt 2023
¥​-472.8 B
¥​-507.0 B
¥​341.2 B
Sep 2023
¥​341.2 B
¥​-592.2 B
¥​-749.5 B
Aug 2023
¥​-749.5 B
¥​-626.7 B
¥​68.2 B
Jul 2023
¥​68.2 B
¥​707.8 B
¥​328.7 B
Jun 2023
¥​328.7 B
¥​156.3 B
¥​-1186.7 B
Mai 2023
¥​-1186.7 B
¥​-1271.2 B
¥​-113.1 B
Apr 2023
¥​-113.1 B
¥​-1748.0 B
¥​-454.4 B
Mär 2023
¥​-454.4 B
¥​-1397.1 B
¥​-604.1 B
Feb 2023
¥​-604.1 B
¥​-2314.2 B
¥​-3181.8 B
Jan 2023
¥​-3181.8 B
¥​-1734.3 B
¥​-1225.6 B
Dez 2022
¥​-1225.6 B
¥​-1814.6 B
¥​-1537.8 B
Nov 2022
¥​-1537.8 B
¥​-2110.9 B
¥​-1875.4 B
Okt 2022
¥​-1875.4 B
¥​-1626.2 B
¥​-1759.7 B
Sep 2022
¥​-1759.7 B
¥​-1405.1 B
¥​-2490.6 B
Aug 2022
¥​-2490.6 B
¥​-1318.5 B
¥​-1212.2 B
Jul 2022
¥​-1212.2 B
¥​-994.8 B
¥​-1114.0 B
Jun 2022
¥​-1114.0 B
¥​-760.2 B
¥​-1951.2 B
Mai 2022
¥​-1951.2 B
¥​-726.6 B
¥​-688.4 B
Apr 2022
¥​-688.4 B
¥​-622.9 B
¥​-166.1 B
Mär 2022
¥​-166.1 B
¥​-342.0 B
¥​-176.8 B
Feb 2022
¥​-176.8 B
¥​-612.4 B
¥​-1604.3 B
Jan 2022
¥​-1604.3 B
¥​130.6 B
¥​-318.7 B
Dez 2021
¥​-318.7 B
¥​480.9 B
¥​-431.3 B
Nov 2021
¥​-431.3 B
¥​421.9 B
¥​166.7 B
Okt 2021
¥​166.7 B
¥​382.0 B
¥​-229.9 B
Sep 2021
¥​-229.9 B
¥​689.9 B
¥​-372.4 B
