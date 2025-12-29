Die japanische Warenhandelsbilanz spiegelt die Differenz zwischen exportierten und importierten Waren im jeweiligen Monat in monetärer Hinsicht wider. Wenn eine Land mehr im- als exportiert, entsteht eine Handelsdefizit, im umgekehrten Fall ein Handelsüberschuss.

Die Warenhandelsbilanz markierte in den 1980er und 1990er Jahren ein großes Plus (Überschuss) gegenüber anderen Ländern, was auf die Periode einer Wirtschaftsblase hinweist. Japan war in diesem Zeitraum das größte Überschussland der Welt. Aufgrund der Auswirkungen der "Finanzkrise" der Vereinigten Staaten geriet auch Japan in eine "globale Rezession", die alle 100 Jahre stattfinden soll. Sowohl die Exporte als auch die Importe gingen stark zurück.

Die japanische Handelsbilanz hat sich in weiten Bereichen ausgeweitet, da sie aufgrund des massiven Erdgasimports nach dem großen Erdbeben im Osten Japans und dem Unfall des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi negativ wurde. Das japanische Handelsdefizit war in der ersten Hälfte 2010er Jahre deutlich negativ, dann aber wertete der YEN stark ab und das Defizit wurde wieder positiv.

Die Hauptprodukte der japanischen Exporte sind Automobile und Autoteile, elektronische Teile wie Halbleiter und Stahl. Der Export von Halbleitern und anderen elektronischen Komponenten erfolgt hauptsächlich in asiatische Länder wie Taiwan, Hongkong und Korea. Stahlexporte erfolgen hauptsächlich nach China, Thailand und Korea.

Die Indexinterpretation und ihre Auswirkungen auf den JPY hängen vom BIP und den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen ab.

