Der Indikator ANZ Stellenausschreibungen m/m spiegelt eine prozentuale Veränderung der Anzahl der in großen Zeitungen und Websites veröffentlichten Stellenangebote im Vergleich zum vorangegangenen Berichtszeitraum wider. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann sich positiv auf die Kurse des australischen Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ANZ Australien Stellenangebote m/m (ANZ Australia Job Advertisements m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.