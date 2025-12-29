KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

FIPE Brasilien, Verbraucherpreisindex (VPI) m/m (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)

Land:
Brasilien
BRL, Brasilianischer Real
Quelle:
Stiftung Wirtschaftsforschungsinstitut (Fipe) (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe))
Sektor:
Preise
Mittel 0.20% 0.46%
0.27%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.46%
0.20%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Indikator IPC-FIPE (Consumer Price Index of the Institute of Economic Research - USP) zielt darauf ab, Daten über die Lebenshaltungskosten von Familien mit einem Einkommen zwischen 1 und 10 Mindestlöhnen in São Paulo zu erheben. Die gesammelten Informationen werden in Gruppen von Ausgaben unterteilt, die nach den Family Budget Surveys (POF) sind: Unterkunft, Nahrung, Transport, persönliche Ausgaben, Gesundheit, Kleidung und Bildung.

Die Preisschwankungen werden zwischen dem ersten und letzten Tag des Monats erhoben, und IPC-FIPE wird etwa am zehnten Tag des Monats nach der Umfrage veröffentlicht. Ein weiteres Zeitintervall für die Erhebung von Preisen und deren Schwankungen sind die letzten vier Wochen unmittelbar davor, sodass die FIPE die gesammelten Daten schließen kann, um Fehler bei der Offenlegung zu vermeiden, und die Informationen entsprechend der Konsumrealität in Sao Paulo liefern kann, hauptsächlich der Wirtschaftsgruppe, in die die analysierte Population eingebunden ist.

Dieser Index spiegelt den Inflationseffekt in der Stadt São Paulo wider, die das höchste Bruttoinlandsprodukt (BIP) unter den brasilianischen Gemeinden aufweist. Wenn die IPC-FIPE steigt, könnte dies einen inflationären Trend im gesamten brasilianischen Territorium widerspiegeln.

Die Wirtschaft von Sao Paulo ist ein Thermometer der brasilianischen Wirtschaft, sodass IPC-FIPE ein wichtiger Indikator ist, auf den man achten sollte. Die hohe Inflation wirkt sich negativ auf die Wirtschaft aus und schwächt den brasilianischen Real.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "FIPE Brasilien, Verbraucherpreisindex (VPI) m/m (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
0.20%
0.46%
0.27%
Okt 2025
0.27%
0.48%
0.65%
Sep 2025
0.65%
0.47%
0.04%
Aug 2025
0.04%
0.50%
0.28%
Jul 2025
0.28%
0.44%
-0.08%
Jun 2025
-0.08%
0.38%
0.27%
Mai 2025
0.27%
0.32%
0.45%
Apr 2025
0.45%
0.28%
0.62%
Mär 2025
0.62%
0.31%
0.51%
Feb 2025
0.51%
0.45%
0.24%
Jan 2025
0.24%
0.51%
0.34%
Dez 2024
0.34%
1.01%
1.17%
Nov 2024
1.17%
0.63%
0.80%
Okt 2024
0.80%
0.26%
0.18%
Sep 2024
0.18%
0.25%
0.18%
Aug 2024
0.18%
0.17%
0.06%
Jul 2024
0.06%
0.07%
0.26%
Jun 2024
0.26%
0.02%
0.09%
Mai 2024
0.09%
0.03%
0.33%
Apr 2024
0.33%
-0.06%
0.26%
Mär 2024
0.26%
0.19%
0.46%
Feb 2024
0.46%
0.17%
0.46%
Jan 2024
0.46%
0.23%
0.38%
Dez 2023
0.38%
0.43%
0.43%
Nov 2023
0.43%
0.59%
0.30%
Okt 2023
0.30%
0.52%
0.29%
Sep 2023
0.29%
-0.17%
-0.20%
Aug 2023
-0.20%
-0.13%
-0.14%
Jul 2023
-0.14%
0.02%
-0.03%
Jun 2023
-0.03%
0.15%
0.20%
Mai 2023
0.20%
0.29%
0.43%
Apr 2023
0.43%
0.39%
0.39%
Mär 2023
0.39%
0.47%
0.43%
Feb 2023
0.43%
0.84%
0.63%
Jan 2023
0.63%
0.73%
0.54%
Dez 2022
0.54%
0.34%
0.47%
Nov 2022
0.47%
0.53%
0.45%
Okt 2022
0.45%
0.58%
0.12%
Sep 2022
0.12%
0.45%
0.12%
Aug 2022
0.12%
0.34%
0.16%
Jul 2022
0.16%
1.02%
0.28%
Jun 2022
0.28%
1.02%
0.42%
Mai 2022
0.42%
1.86%
1.62%
Apr 2022
1.62%
1.45%
1.28%
Mär 2022
1.28%
1.08%
0.90%
Feb 2022
0.90%
0.53%
0.74%
Jan 2022
0.74%
0.25%
0.57%
Dez 2021
0.57%
0.42%
0.72%
Nov 2021
0.72%
0.91%
1.00%
Okt 2021
1.00%
1.30%
1.13%
123
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen