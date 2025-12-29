Der Verbraucherpreisindex (CPI) exkl. Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel m/m spiegelt eine Veränderung der Preise für einen Waren- und Dienstleistungskorb im laufenden Monat im Vergleich zum Vormonat wider.

Der VPI spiegelt Preisänderungen aus Sicht der Haushalte, d.h. der Endverbraucher von Waren und Dienstleistungen, wider. Die Indexberechnung umfasst die Bereiche Bekleidung, Wohnen, Haushaltsdienstleistungen, Gesundheit, Verkehr, Kommunikation, Freizeit und Kultur, Bildung, Hotels und Restaurants sowie "Sonstiges". Dieser VPI-Typ enthält keine Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel, da deren Preise im selben Monat stark schwanken können.

Der VPI wird für jeden Staat des Euroraums separat berechnet. Anschließend erstellt Eurostat die erhaltenen Daten nach der genehmigten Methodik zum Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI). Der CPI m/m wird auf der Grundlage einer Stichprobe der ursprünglichen, nicht-bereinigten Preise berechnet.

Der VPI ist ein Schlüsselindikator zur Beurteilung der Inflation, der von den Banken als Maßstab für anstehende Zinsentscheidungen und andere geldpolitische Maßnahmen verwendet wird. Der Einfluss des Index auf die Euro-Notierungen ist in der Regel nicht signifikant, da der VPI auf dem von der EZB angestrebten Inflationsniveau gehalten wird.

