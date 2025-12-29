Der Indikator der australischen Baugenehmigungen m/m misst die Veränderung der Anzahl der Genehmigungen, die von den Regierungsbehörden für neue Bauprojekte, einschließlich Wohn-, Geschäfts- und Industriebauten, im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat erteilt wurden. Die Berechnung beinhaltet Folgendes:

Neubaugenehmigungen

Genehmigungen für Umbauten und Ergänzungen bestehender Gebäude

Genehmigungen für Reparatur- und Bauarbeiten

Die Statistiken beinhalten Genehmigungen für den Bau von Wohngebäuden im Wert von $10.000 oder mehr. Die in die Berechnung des Indikators einbezogenen Mindestkosten für Nichtwohngebäude betragen $50.000.

Die Daten für die Berechnung werden von lokalen Regierungsstellen und Zertifizierungsstellen gesammelt. Die Zahlen sind saisonbereinigt, da die Bauintensität in einigen Perioden traditionell höher ist. Die Saisonbereinigung ermöglicht somit einen korrekteren Vergleich der Daten von Monat zu Monat.

Der Wert spiegelt die aktuelle Nachfrage nach Wohn- und Geschäftshäusern wider. Er gilt als ein Frühindikator für die nationale Baukonjunktur: Ein Anstieg der Zahl der Baugenehmigungen wird in der Folge zu einem Anstieg der Projekte führen. Außerdem kann der Indikator indirekt den Bankensektor beeinflussen (aufgrund von Hypothekarkrediten und Krediten für die Produktionsausweitung).

Daher kann sich das Indikatorwachstum positiv auf die Kurse des Australischen Dollars auswirken.

Grafik der letzten Werte: