KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Australien, Baugenehmigungen m/m (Australia Building Approvals m/m)

Land:
Australien
AUD, Australischer Dollar
Quelle:
Australien, Amt für Statistik (Australian Bureau of Statistics)
Sektor:
Geschäft
Mittel -6.4% 0.0%
11.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.1%
-6.4%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Indikator der australischen Baugenehmigungen m/m misst die Veränderung der Anzahl der Genehmigungen, die von den Regierungsbehörden für neue Bauprojekte, einschließlich Wohn-, Geschäfts- und Industriebauten, im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat erteilt wurden. Die Berechnung beinhaltet Folgendes:

  • Neubaugenehmigungen
  • Genehmigungen für Umbauten und Ergänzungen bestehender Gebäude
  • Genehmigungen für Reparatur- und Bauarbeiten

Die Statistiken beinhalten Genehmigungen für den Bau von Wohngebäuden im Wert von $10.000 oder mehr. Die in die Berechnung des Indikators einbezogenen Mindestkosten für Nichtwohngebäude betragen $50.000.

Die Daten für die Berechnung werden von lokalen Regierungsstellen und Zertifizierungsstellen gesammelt. Die Zahlen sind saisonbereinigt, da die Bauintensität in einigen Perioden traditionell höher ist. Die Saisonbereinigung ermöglicht somit einen korrekteren Vergleich der Daten von Monat zu Monat.

Der Wert spiegelt die aktuelle Nachfrage nach Wohn- und Geschäftshäusern wider. Er gilt als ein Frühindikator für die nationale Baukonjunktur: Ein Anstieg der Zahl der Baugenehmigungen wird in der Folge zu einem Anstieg der Projekte führen. Außerdem kann der Indikator indirekt den Bankensektor beeinflussen (aufgrund von Hypothekarkrediten und Krediten für die Produktionsausweitung).

Daher kann sich das Indikatorwachstum positiv auf die Kurse des Australischen Dollars auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien, Baugenehmigungen m/m (Australia Building Approvals m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
-6.4%
0.0%
11.1%
Sep 2025
12.0%
-0.1%
-3.6%
Aug 2025
-6.0%
8.0%
-10.0%
Jul 2025
-8.2%
-0.6%
12.2%
Jun 2025
11.9%
1.6%
2.2%
Mai 2025
3.2%
-2.3%
-4.1%
Apr 2025
-5.7%
-1.8%
-7.1%
Mär 2025
-8.8%
0.7%
-0.2%
Feb 2025
-0.3%
0.9%
6.9%
Jan 2025
6.3%
0.4%
1.7%
Dez 2024
0.7%
0.7%
-3.4%
Nov 2024
-3.6%
0.0%
5.2%
Okt 2024
4.2%
1.4%
5.8%
Sep 2024
4.4%
-0.2%
-3.9%
Aug 2024
-6.1%
1.3%
11.0%
Jul 2024
10.4%
-3.8%
-6.4%
Jun 2024
-6.5%
-0.9%
5.7%
Mai 2024
5.5%
-1.5%
1.9%
Apr 2024
-0.3%
3.4%
2.7%
Mär 2024
1.9%
0.8%
-0.9%
Feb 2024
-1.9%
5.1%
-2.5%
Jan 2024
-1.0%
7.6%
-10.1%
Dez 2023
-9.5%
7.0%
0.3%
Nov 2023
1.6%
-11.4%
7.2%
Okt 2023
7.5%
-9.0%
-4.0%
Sep 2023
-4.6%
-1.7%
8.1%
Aug 2023
7.0%
17.9%
-7.4%
Jul 2023
-8.1%
-10.8%
-7.9%
Jun 2023
-7.7%
-5.9%
20.5%
Mai 2023
20.6%
8.6%
-6.8%
Apr 2023
-8.1%
-7.4%
-1.0%
Mär 2023
-0.1%
-3.5%
3.9%
Feb 2023
4.0%
-2.6%
-27.1%
Jan 2023
-27.6%
-6.3%
15.3%
Dez 2022
18.5%
14.6%
-8.8%
Nov 2022
-9.0%
17.6%
-5.6%
Okt 2022
-6.0%
-14.4%
-8.1%
Sep 2022
-5.8%
4.7%
23.1%
Aug 2022
28.1%
6.1%
-18.2%
Jul 2022
-17.2%
-5.8%
-0.6%
Jun 2022
-0.7%
-13.1%
11.2%
Mai 2022
9.9%
20.4%
-3.9%
Apr 2022
-2.4%
4.3%
-19.2%
Mär 2022
-18.5%
23.1%
42.0%
Feb 2022
43.5%
-7.6%
-27.1%
Jan 2022
-27.9%
0.7%
9.8%
Dez 2021
8.2%
-1.8%
2.6%
Nov 2021
3.6%
-2.0%
-13.6%
Okt 2021
-12.9%
5.6%
-3.9%
Sep 2021
-4.3%
-12.7%
7.6%
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen