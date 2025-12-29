Wirtschaftskalender
Australien, Baugenehmigungen m/m (Australia Building Approvals m/m)
|Mittel
|-6.4%
|0.0%
|
11.1%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.1%
|
-6.4%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Indikator der australischen Baugenehmigungen m/m misst die Veränderung der Anzahl der Genehmigungen, die von den Regierungsbehörden für neue Bauprojekte, einschließlich Wohn-, Geschäfts- und Industriebauten, im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat erteilt wurden. Die Berechnung beinhaltet Folgendes:
- Neubaugenehmigungen
- Genehmigungen für Umbauten und Ergänzungen bestehender Gebäude
- Genehmigungen für Reparatur- und Bauarbeiten
Die Statistiken beinhalten Genehmigungen für den Bau von Wohngebäuden im Wert von $10.000 oder mehr. Die in die Berechnung des Indikators einbezogenen Mindestkosten für Nichtwohngebäude betragen $50.000.
Die Daten für die Berechnung werden von lokalen Regierungsstellen und Zertifizierungsstellen gesammelt. Die Zahlen sind saisonbereinigt, da die Bauintensität in einigen Perioden traditionell höher ist. Die Saisonbereinigung ermöglicht somit einen korrekteren Vergleich der Daten von Monat zu Monat.
Der Wert spiegelt die aktuelle Nachfrage nach Wohn- und Geschäftshäusern wider. Er gilt als ein Frühindikator für die nationale Baukonjunktur: Ein Anstieg der Zahl der Baugenehmigungen wird in der Folge zu einem Anstieg der Projekte führen. Außerdem kann der Indikator indirekt den Bankensektor beeinflussen (aufgrund von Hypothekarkrediten und Krediten für die Produktionsausweitung).
Daher kann sich das Indikatorwachstum positiv auf die Kurse des Australischen Dollars auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien, Baugenehmigungen m/m (Australia Building Approvals m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
