S&P Global/CIPS Vereinigtes Königreich: Zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
S&P Global/CIPS
Geschäft
Markit Composite PMI ist ein monatlicher zusammenfassender Bericht über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen privater Unternehmen im Fertigungs- und Dienstleistungssektor. Die Berechnung des Indikators basiert auf einer Befragung einer Anzahl repräsentativer Unternehmen. Jede Antwort wird nach der Größe eines Unternehmens und dessen Beitrag zur gesamten Produktion oder Dienstleistungen des Teilsektors, der er angehört, gewichtet. Je größer also das Unternehmen, desto größer der Anteil am Indikatorwert. Der Index spiegelt die Bedingungen für die Geschäftstätigkeit in dem Land wider. Werte über 50 können sich positiv auf die Pfundkurse auswirken.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025 vorl.
N/D
51.2
Nov 2025
51.2
50.5
Nov 2025 vorl.
50.5
52.2
Okt 2025
52.2
51.1
Okt 2025 vorl.
51.1
50.1
Sep 2025
50.1
51.0
Sep 2025 vorl.
51.0
53.5
Aug 2025
53.5
53.0
Aug 2025 vorl.
53.0
51.5
Jul 2025
51.5
51.0
Jul 2025 vorl.
51.0
52.0
Jun 2025
52.0
50.7
Jun 2025 vorl.
50.7
50.3
Mai 2025
50.3
49.4
Mai 2025 vorl.
49.4
48.5
Apr 2025
48.5
48.2
Apr 2025 vorl.
48.2
51.5
Mär 2025
51.5
52.0
Mär 2025 vorl.
52.0
50.5
Feb 2025
50.5
50.5
Feb 2025 vorl.
50.5
50.6
Jan 2025
50.6
50.9
Jan 2025 vorl.
50.9
50.4
Dez 2024
50.4
50.5
Dez 2024 vorl.
50.5
50.5
Nov 2024
50.5
49.9
Nov 2024 vorl.
49.9
51.8
Okt 2024
51.8
51.7
Okt 2024 vorl.
51.7
52.6
Sep 2024
52.6
52.9
Sep 2024 vorl.
52.9
53.8
Aug 2024
53.8
53.4
Aug 2024 vorl.
53.4
52.8
Jul 2024
52.8
52.7
Jul 2024 vorl.
52.7
52.3
Jun 2024
52.3
51.7
Jun 2024 vorl.
51.7
53.0
Mai 2024
53.0
52.8
Mai 2024 vorl.
52.8
54.1
Apr 2024
54.1
54.0
Apr 2024 vorl.
54.0
52.8
Mär 2024
52.8
52.9
Mär 2024 vorl.
52.9
53.0
Feb 2024
53.0
53.3
Feb 2024 vorl.
53.3
52.9
Jan 2024
52.9
52.5
Jan 2024 vorl.
52.5
52.1
Dez 2023
52.1
51.7
Dez 2023 vorl.
51.7
50.7
Nov 2023
50.7
50.1
