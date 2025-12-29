Wirtschaftskalender
S&P Global/CIPS Vereinigtes Königreich: Zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Mittel
|N/D
|
51.2
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Markit Composite PMI ist ein monatlicher zusammenfassender Bericht über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen privater Unternehmen im Fertigungs- und Dienstleistungssektor. Die Berechnung des Indikators basiert auf einer Befragung einer Anzahl repräsentativer Unternehmen. Jede Antwort wird nach der Größe eines Unternehmens und dessen Beitrag zur gesamten Produktion oder Dienstleistungen des Teilsektors, der er angehört, gewichtet. Je größer also das Unternehmen, desto größer der Anteil am Indikatorwert. Der Index spiegelt die Bedingungen für die Geschäftstätigkeit in dem Land wider. Werte über 50 können sich positiv auf die Pfundkurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global/CIPS Vereinigtes Königreich: Zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))".
