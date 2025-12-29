Wirtschaftskalender
Vereinigtes Königreich, Auktion 5-jähriger Schatzanleihen (United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction)
|Niedrig
|4.093%
|
3.855%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
4.093%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Auktion der 10-jährigen Schatzanleihen stellt die durchschnittliche Rendite von staatlich ausgegebenen Schatzanleihen (Treasury Gilts) mit einer Laufzeit von 5 Jahren dar. Die berechnete Rendite kann den Zustand der Staatsverschuldung Großbritanniens widerspiegeln, und somit kann ihr Anstieg oder Rückgang dem Wirtschaftswachstum oder der Verlangsamung vorausgehen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Auktion 5-jähriger Schatzanleihen (United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction)".
