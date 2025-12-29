Wirtschaftskalender
ISM Vereinigte Staaten, Geschäftstätigkeit des nicht-verarbeitenden Gewerbes (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)
|Niedrig
|N/D
|54.3
|
54.3
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Geschäftstätigkeit des nicht-verarbeitenden Gewerbes des ISM (Non-Manufacturing Business Activity) ist einer von vier diffusen Indikatoren, auf deren Grundlage das Supply Management Institute den PMI des nicht-verarbeitenden Gewerbes berechnet. Er spiegelt die Veränderungen der Geschäftstätigkeit im US-Dienstleistungssektor wider.
Die Indexberechnung basiert auf Daten aus einer monatlichen Befragung von Supply Managern aus 17 Sektoren der US-Dienstleistungsbranche. Die Befragten schätzen, ob sich die Geschäftstätigkeit im vergangenen Monat verringert, erhöht oder nicht verändert hat. Die gesammelten Daten werden aufbereitet und zu einem diffusen Index zusammengestellt. Das Indexgewicht in der gesamten PMI-Berechnung beträgt 25%.
Der Index des nicht-verarbeitenden Gewerbes spiegelt die Bedingungen der Geschäftstätigkeit im Land wider. Das Indexwachstum deutet auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen sowie auf eine Zunahme der Produktion von Dienstleistungen hin. Der Dienstleistungssektor trägt viel zum BIP des Landes bei, daher kann das Wachstum der Wirtschaftstätigkeit als ein Frühindikator für BIP-Wachstum und Wirtschaftswachstum interpretiert werden.
Der Index hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Dollarkurse und wird in der Regel als Teil des PMI interpretiert.
