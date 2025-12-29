KalenderKategorien

ISM Vereinigte Staaten, Geschäftstätigkeit des nicht-verarbeitenden Gewerbes (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Institut für Versorgungsmanagement (Institute for Supply Management)
Sektor:
Geschäft
Niedrig N/D 54.3
54.3
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Geschäftstätigkeit des nicht-verarbeitenden Gewerbes des ISM (Non-Manufacturing Business Activity) ist einer von vier diffusen Indikatoren, auf deren Grundlage das Supply Management Institute den PMI des nicht-verarbeitenden Gewerbes berechnet. Er spiegelt die Veränderungen der Geschäftstätigkeit im US-Dienstleistungssektor wider.

Die Indexberechnung basiert auf Daten aus einer monatlichen Befragung von Supply Managern aus 17 Sektoren der US-Dienstleistungsbranche. Die Befragten schätzen, ob sich die Geschäftstätigkeit im vergangenen Monat verringert, erhöht oder nicht verändert hat. Die gesammelten Daten werden aufbereitet und zu einem diffusen Index zusammengestellt. Das Indexgewicht in der gesamten PMI-Berechnung beträgt 25%.

Der Index des nicht-verarbeitenden Gewerbes spiegelt die Bedingungen der Geschäftstätigkeit im Land wider. Das Indexwachstum deutet auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen sowie auf eine Zunahme der Produktion von Dienstleistungen hin. Der Dienstleistungssektor trägt viel zum BIP des Landes bei, daher kann das Wachstum der Wirtschaftstätigkeit als ein Frühindikator für BIP-Wachstum und Wirtschaftswachstum interpretiert werden.

Der Index hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Dollarkurse und wird in der Regel als Teil des PMI interpretiert.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ISM Vereinigte Staaten, Geschäftstätigkeit des nicht-verarbeitenden Gewerbes (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
54.3
54.3
Okt 2025
54.3
49.9
Sep 2025
49.9
55.0
Aug 2025
55.0
54.7
52.6
Jul 2025
52.6
53.5
54.2
Jun 2025
54.2
51.7
50.0
Mai 2025
50.0
55.2
53.7
Apr 2025
53.7
55.3
55.9
Mär 2025
55.9
55.4
54.4
Feb 2025
54.4
55.4
54.5
Jan 2025
54.5
55.4
58.0
Dez 2024
58.2
55.0
53.7
Nov 2024
53.7
55.0
57.2
Okt 2024
57.2
54.8
59.9
Sep 2024
59.9
55.3
53.3
Aug 2024
53.3
55.6
54.5
Jul 2024
54.5
53.5
49.6
Jun 2024
49.6
60.1
61.2
Mai 2024
61.2
53.8
50.9
Apr 2024
50.9
56.9
57.4
Mär 2024
57.4
56.7
57.2
Feb 2024
57.2
56.6
55.8
Jan 2024
55.8
57.1
55.8
Dez 2023
56.6
56.5
55.1
Nov 2023
55.1
56.7
54.1
Okt 2023
54.1
56.5
58.8
Sep 2023
58.8
57.2
57.3
Aug 2023
57.3
54.9
57.1
Jul 2023
57.1
57.2
59.2
Jun 2023
59.2
60.0
51.5
Mai 2023
51.5
58.1
52.0
Apr 2023
52.0
58.6
55.4
Mär 2023
55.4
58.7
56.3
Feb 2023
56.3
58.5
60.4
Jan 2023
60.4
58.3
53.5
Dez 2022
54.7
58.4
64.7
Nov 2022
64.7
58.2
55.7
Okt 2022
55.7
58.8
59.1
Sep 2022
59.1
59.5
60.9
Aug 2022
60.9
60.7
59.9
Jul 2022
59.9
62.1
56.1
Jun 2022
56.1
63.2
54.5
Mai 2022
54.5
64.1
59.1
Apr 2022
59.1
64.8
55.5
Mär 2022
55.5
65.5
55.1
Feb 2022
55.1
66.2
59.9
Jan 2022
59.9
65.9
68.3
Dez 2021
67.6
64.8
74.6
Nov 2021
74.6
63.9
69.8
Okt 2021
69.8
62.9
62.3
123
