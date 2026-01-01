Die Frühjahrsprognose ist die zweite Ankündigung des britischen Haushalts durch den Finanzminister, die normalerweise im März, einen Monat vor Beginn des neuen Haushaltsjahres (das am 5. April stattfindet), gemacht wird. Unter Ökonomen ist es auch als "Mini-Budget" bekannt.

Die Erklärung spiegelt die Einnahmen und Ausgaben aller Abteilungen, Ministerien, Dienste und staatlichen Programme wider. Der erste Haushaltsplan wird im Herbst bekannt gegeben, so dass noch vor Beginn des Geschäftsjahres (am 5. April) größere Steuereinnahmen erzielt werden können.

Das Dokument wird vom Finanzministerium entwickelt. Die Haushaltseinnahmen bestehen hauptsächlich aus Steuern und Zöllen, und die Ausgaben des öffentlichen Sektors stellen den Betrag dar, der für die Finanzierung der Tätigkeiten der Ministerien und Abteilungen gemäß der genehmigten staatlichen Politik erforderlich ist.

Geplante Ausgaben des öffentlichen Sektors werden im Parlament durch Abstimmung genehmigt. Budgetentscheidungen korrelieren in der Regel mit Erstanträgen. Vor der Verabschiedung des Budgets senden die Abteilungen ihre Finanzierungsanträge an das Finanzministerium. Die Frühjahrsprobe des Budgets enthält normalerweise Anpassungen des Version des Herbstes. Die Frühjahrsprobe des Budgets wird Finanzminister verkündet. Dieses Ereignis wird traditionell von Ökonomen und Analysten beobachtet, verursacht aber selten Volatilität bei den britischen Pfund-Kursen.