Die SNB-Pressekonferenz ist die wichtigste PR-Veranstaltung der Schweizer Regulierungsbehörde. Anlässlich der Pressekonferenz erläutert der Nationalbankgouverneur oder Vizegouverneur die geldpolitischen Entscheide, schildert ihre Ansichten zu den Perspektiven der wirtschaftlichen Entwicklung und beantwortet Fragen. Enthält die Stellungnahme der Regulierungsbehörde einige Hinweise auf die bevorstehende Straffung der Geldpolitik, hat dies kurzfristig positive Auswirkungen auf den Schweizer Franken.