Haushaltssaldo von Mexiko (Mexico Fiscal Balance)

Land:
Mexiko
MXN, Mexikanischer Peso
Quelle:
Sekretariat (der Regierung) für Finanz- und öffentliches Kreditwesen (Secretariat of Finance and Public Credit)
Sektor:
Handel
Niedrig Mex$​-16.753 B Mex$​65.514 B
Mex$​-197.792 B
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Mex$​-0.900 B
Mex$​-16.753 B
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Haushaltssaldo spiegelt die Inanspruchnahme finanzieller Ressourcen durch die mexikanische Regierung oder den öffentlichen Sektor wider. Der Haushaltssaldo errechnet sich aus der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben während der Berichtsperiode. Wenn die Einnahmen die Ausgaben übersteigen, wird ein Budgetüberschuss gebildet. Umgekehrt besteht eine Handelsdefizit. Ein Haushaltssaldo über Null werden für die mexikanischen Peso-Kurse als positiv angesehen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
Mex$​-16.753 B
Mex$​65.514 B
Mex$​-197.792 B
Sep 2025
Mex$​-198.109 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-22.475 B
Aug 2025
Mex$​-21.031 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-108.615 B
Jul 2025
Mex$​-101.427 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-192.290 B
Jun 2025
Mex$​-194.280 B
Mex$​-33.901 B
Mex$​-116.187 B
Mai 2025
Mex$​-117.904 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​10.125 B
Apr 2025
Mex$​0.293 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-23.277 B
Mär 2025
Mex$​-24.596 B
Mex$​-63.005 B
Mex$​-96.759 B
Feb 2025
Mex$​-95.310 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-18.919 B
Jan 2025
Mex$​-19.419 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-618.561 B
Dez 2024
Mex$​-618.561 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-105.953 B
Nov 2024
Mex$​-110.231 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​37.641 B
Okt 2024
Mex$​37.657 B
Mex$​-24.390 B
Mex$​-160.170 B
Sep 2024
Mex$​-161.085 B
Mex$​-56.146 B
Mex$​-3.706 B
Aug 2024
Mex$​-4.393 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-136.686 B
Jul 2024
Mex$​-137.208 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-166.619 B
Jun 2024
Mex$​-166.735 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-174.885 B
Mai 2024
Mex$​-174.071 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​99.265 B
Apr 2024
Mex$​102.953 B
Mex$​24.267 B
Mex$​-37.171 B
Mär 2024
Mex$​-37.219 B
Mex$​-62.357 B
Mex$​-263.552 B
Feb 2024
Mex$​-263.064 B
Mex$​-53.162 B
Mex$​-136.610 B
Jan 2024
Mex$​-159.136 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-291.232 B
Dez 2023
Mex$​-291.232 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-87.084 B
Nov 2023
Mex$​-87.776 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-29.285 B
Okt 2023
Mex$​-29.577 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-132.514 B
Sep 2023
Mex$​-132.563 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-39.150 B
Aug 2023
Mex$​-38.944 B
Mex$​-60.593 B
Mex$​-78.106 B
Jul 2023
Mex$​-77.562 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-258.114 B
Jun 2023
Mex$​-258.046 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-104.727 B
Mai 2023
Mex$​-104.275 B
Mex$​18.183 B
Mex$​58.647 B
Apr 2023
Mex$​58.630 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​7.223 B
Mär 2023
Mex$​6.992 B
Mex$​79.075 B
Mex$​-74.282 B
Feb 2023
Mex$​-74.370 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-31.125 B
Jan 2023
Mex$​-33.517 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-456.328 B
Dez 2022
Mex$​-456.328 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-122.653 B
Nov 2022
Mex$​-154.834 B
Mex$​0.204 B
Mex$​-59.990 B
Okt 2022
Mex$​-59.990 B
Mex$​0.204 B
Mex$​-111.252 B
Sep 2022
Mex$​-111.252 B
Mex$​-13.253 B
Mex$​-30.880 B
Aug 2022
Mex$​-30.880 B
Mex$​-22.532 B
Mex$​-49.342 B
Jul 2022
Mex$​-49.342 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-146.393 B
Jun 2022
Mex$​-146.393 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-45.415 B
Mai 2022
Mex$​-45.415 B
Mex$​-77.628 B
Mex$​53.438 B
Apr 2022
Mex$​53.438 B
Mex$​-28.854 B
Mex$​103.929 B
Mär 2022
Mex$​103.929 B
Mex$​-34.098 B
Mex$​-111.571 B
Feb 2022
Mex$​-111.571 B
Mex$​-2.119 B
Mex$​-58.837 B
Jan 2022
Mex$​-58.837 B
Mex$​-183.757 B
Mex$​-308.053 B
Dez 2021
Mex$​-308.053 B
Mex$​-153.859 B
Mex$​-98.701 B
Nov 2021
Mex$​-98.701 B
Mex$​-77.755 B
Mex$​10.978 B
Okt 2021
Mex$​10.978 B
Mex$​-13.284 B
Mex$​-99.578 B
Sep 2021
Mex$​-99.578 B
Mex$​-7.387 B
Mex$​-19.758 B
1234
