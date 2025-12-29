Der Haushaltssaldo spiegelt die Inanspruchnahme finanzieller Ressourcen durch die mexikanische Regierung oder den öffentlichen Sektor wider. Der Haushaltssaldo errechnet sich aus der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben während der Berichtsperiode. Wenn die Einnahmen die Ausgaben übersteigen, wird ein Budgetüberschuss gebildet. Umgekehrt besteht eine Handelsdefizit. Ein Haushaltssaldo über Null werden für die mexikanischen Peso-Kurse als positiv angesehen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Haushaltssaldo von Mexiko (Mexico Fiscal Balance)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.