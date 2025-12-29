Die Änderung der Lagerbestände von Rohöl in Cushing (Cushing Crude Oil Stocks Change) der Energy Information Administration (EIA) ist einer der wichtigsten Faktoren für WTI-Ölpreisänderungen. Die WTI-Benchmark wird in Cushing (Oklahoma) erhoben. Heute ist Cushing eine der weltweit wichtigsten Handelsdrehscheiben für Rohöl. WTI-Futures bedeuten Lieferung an Cushing.

Der Indikator ist im Wochenbericht der Energy Information Administration des US-Energieministeriums enthalten.

Die UVP schließt diesen Bericht in den Weekly Petroleum Status Report (WPSR) zusammen mit anderen Informationen über Lieferungen, Lagerbestände und Preise für Rohöl und die wichtigsten Erdölprodukte ein. Es ist eine zuverlässige Quelle für aktuelle Informationen über die Energiewirtschaft, die von Herstellern, Presse, Politikern, Verbrauchern und Analysten sowie staatlichen und lokalen Behörden genutzt werden. Die Berichtsdaten beschreiben die Versorgung und Disposition von Rohöl und Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten und großen US-Regionen.

Ein Anstieg der Öllagerbestände in Cushing deutet auf einen Rückgang der Ölnachfrage hin, und der Ölpreis könnte weltweit sinken. Ein Rückgang der Cushing-Bestände kann sich positiv auf den Ölpreis auswirken. Diese Preisänderung ist jedoch kurzfristiger Natur. Ein Trend im Markt bildet sich nur, wenn die Cushing-Bestände über mehrere Wochen in Folge stetig steigen oder fallen.

