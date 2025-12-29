KalenderKategorien

Spanien, Änderung der Arbeitslosigkeit (Spain Unemployment Change)

Land:
Spanien
EUR, Euro
Quelle:
Ministerium für Arbeit, Migration und Soziale Sicherheit (Ministry of Labour, Migrations & Social Security)
Sektor:
Arbeit
Mittel -18.805 K -14.325 K
22.101 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Veränderung der Arbeitslosigkeit spiegelt eine Veränderung der Zahl der arbeitslosen Bürger im Berichtsmonat wider.

Der Indikator wird auf der Grundlage der 1964 eingeführten Umfragen zu Erwerbstätigkeit der Bevölkerung berechnet. Bei der aktuellen Berechnung wird jedoch die im Jahr 2005 entwickelte Methodik angewendet. Dies ist eine kontinuierliche Umfrage, die vierteljährlich durchgeführt wird. Ihr Zweck ist es, Informationen über die Arbeitskräfte zu erhalten und sie in Kategorien einzuteilen. Die erste vierteljährliche Stichprobe umfasst 65.000 Familien, was ungefähr 160.000 Personen entspricht. Die Erhebung zur aktiven Bevölkerung liefert Daten über die wichtigsten Kategorien der Bevölkerung (Erwerbstätige, Arbeitslose, Aktive und Nichterwerbstätige). Diese Kategorien werden nach verschiedenen Merkmalen weiter unterteilt. Die Daten der Umfrage werden vierteljährlich erhoben.

Der Fragebogen betrachtet das Land als Ganzes (Familien in spanischen Haushalten) und nicht die spanischen Bürger, da es unmöglich ist, Informationen über die in Spanien arbeitende, aber im Ausland lebende Bevölkerung zu erhalten. So umfasst der Fragebogen die im Land lebende Bevölkerung sowie ausländische Bürger (zivil und militärisch), die sich ein Jahr oder länger in Spanien aufhalten.

Er ist ein Frühindikator für den spanischen Volkswirtschaftsstatus. Werte über den Erwartungen deuten auf die Expansion des Arbeitsmarkers hin. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann für die Euro-Kurse als negativ angesehen werden, während höhere Werte in der Regel als negativ angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Spanien, Änderung der Arbeitslosigkeit (Spain Unemployment Change)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-18.805 K
-14.325 K
22.101 K
Okt 2025
22.101 K
18.166 K
-4.846 K
Sep 2025
-4.846 K
-7.316 K
21.905 K
Aug 2025
21.905 K
30.141 K
-1.357 K
Jul 2025
-1.357 K
-2.500 K
-48.920 K
Jun 2025
-48.920 K
-55.498 K
-57.835 K
Mai 2025
-57.835 K
-46.780 K
-67.420 K
Apr 2025
-67.420 K
-30.157 K
-13.311 K
Mär 2025
-13.311 K
-21.287 K
-5.994 K
Feb 2025
-5.994 K
13.780 K
38.725 K
Jan 2025
38.725 K
4.691 K
-25.300 K
Dez 2024
-25.300 K
-36.429 K
-16.036 K
Nov 2024
-16.036 K
-4.558 K
26.769 K
Okt 2024
26.769 K
24.493 K
3.164 K
Sep 2024
3.164 K
-0.185 K
21.884 K
Aug 2024
21.884 K
27.843 K
-10.830 K
Jul 2024
-10.830 K
6.245 K
-46.783 K
Jun 2024
-46.783 K
-37.853 K
-58.650 K
Mai 2024
-58.650 K
-17.546 K
-60.503 K
Apr 2024
-60.503 K
-33.400 K
Mär 2024
-33.400 K
-7.500 K
Feb 2024
-7.500 K
60.400 K
Jan 2024
60.400 K
-27.400 K
Dez 2023
-27.400 K
-24.573 K
Nov 2023
-24.573 K
28.288 K
36.936 K
Okt 2023
36.936 K
22.218 K
19.768 K
Sep 2023
19.768 K
6.887 K
24.826 K
Aug 2023
24.826 K
-30.519 K
-10.968 K
Jul 2023
-10.968 K
0.203 K
-50.268 K
Jun 2023
-50.268 K
-61.561 K
-49.260 K
Mai 2023
-49.260 K
-61.638 K
-73.900 K
Apr 2023
-73.900 K
-23.056 K
-48.755 K
Mär 2023
-48.755 K
-0.150 K
2.618 K
Feb 2023
2.618 K
-0.090 K
70.744 K
Jan 2023
70.744 K
-44.035 K
-43.727 K
Dez 2022
-43.727 K
-30.191 K
-33.512 K
Nov 2022
-33.512 K
-21.282 K
-27.027 K
Okt 2022
-27.027 K
43.852 K
17.679 K
Sep 2022
17.679 K
-19.537 K
40.428 K
Aug 2022
40.428 K
-19.537 K
3.230 K
Jul 2022
3.230 K
-70.876 K
-42.409 K
Jun 2022
-42.409 K
-95.185 K
-99.512 K
Mai 2022
-99.512 K
9.505 K
-86.260 K
Apr 2022
-86.260 K
18.185 K
-2.921 K
Mär 2022
-2.921 K
12.988 K
-11.394 K
Feb 2022
-11.394 K
-6.300 K
17.173 K
Jan 2022
17.173 K
-49.425 K
-76.782 K
Dez 2021
-76.782 K
76.507 K
-74.381 K
Nov 2021
-74.381 K
74.325 K
-0.734 K
Okt 2021
-0.734 K
37.664 K
-76.113 K
