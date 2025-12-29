Wirtschaftskalender
S&P Global India zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global India Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Mittel
|59.7
|
60.4
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
59.7
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Markit Composite PMI ist eine monatliche Zusammenfassung über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen der privaten Dienstleistungsbetriebe und des privaten verarbeitenden Gewerbes von Indien. Der Indikator basiert auf monatlichen Umfragen unter Einkaufsmanagern, die in den privaten Unternehmen des Landes arbeiten.
Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Daher sind sie unter den Ersten, die Änderungen zu Besseren oder Schlechteren erkennen. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.
Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die Basisparameter ihrer Arbeit bewerten: Ein- und Verkaufspreise, Beschäftigung, Produktion, Auftragseingang etc. Die Teilnehmer der Umfrage geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben zeigen, ob die Daten nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben. Auf der Grundlage dieser Antworten werden einzelne Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren die Inflation, die Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der wirtschaftlichen Aktivität.
Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.
PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für die Geschäftstätigkeit des gesamten Privatsektors von Indien. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für einen Anstieg der Indischen Rupie angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global India zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global India Composite Purchasing Managers Index (PMI))".
