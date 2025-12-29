KalenderKategorien

S&P Global India zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global India Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Indien
INR, Indische Rupie
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Mittel 59.7
60.4
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
59.7
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Markit Composite PMI ist eine monatliche Zusammenfassung über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen der privaten Dienstleistungsbetriebe und des privaten verarbeitenden Gewerbes von Indien. Der Indikator basiert auf monatlichen Umfragen unter Einkaufsmanagern, die in den privaten Unternehmen des Landes arbeiten.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Daher sind sie unter den Ersten, die Änderungen zu Besseren oder Schlechteren erkennen. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die Basisparameter ihrer Arbeit bewerten: Ein- und Verkaufspreise, Beschäftigung, Produktion, Auftragseingang etc. Die Teilnehmer der Umfrage geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben zeigen, ob die Daten nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben. Auf der Grundlage dieser Antworten werden einzelne Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren die Inflation, die Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der wirtschaftlichen Aktivität.

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für die Geschäftstätigkeit des gesamten Privatsektors von Indien. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für einen Anstieg der Indischen Rupie angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global India zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global India Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
59.7
60.4
Okt 2025
60.4
61.0
Sep 2025
61.0
63.2
Aug 2025
63.2
61.1
Jul 2025
61.1
61.0
Jun 2025
61.0
59.3
Mai 2025
59.3
59.7
Apr 2025
59.7
59.5
Mär 2025
59.5
58.8
Feb 2025
58.8
57.7
Jan 2025
57.7
59.2
Dez 2024
59.2
58.6
Nov 2024
58.6
59.1
Okt 2024
59.1
58.3
Sep 2024
58.3
60.7
Aug 2024
60.7
60.7
Jul 2024
60.7
60.9
Jun 2024
60.9
60.5
Mai 2024
60.5
61.5
Apr 2024
61.5
61.8
Mär 2024
61.8
60.6
Feb 2024
60.6
61.2
Jan 2024
61.2
58.5
Dez 2023
58.5
57.4
Nov 2023
57.4
58.4
Okt 2023
58.4
61.0
Sep 2023
61.0
60.9
Aug 2023
60.9
61.9
Jul 2023
61.9
59.4
Jun 2023
59.4
61.6
Mai 2023
61.6
61.6
Apr 2023
61.6
58.4
Mär 2023
58.4
59.0
Feb 2023
59.0
57.5
Jan 2023
57.5
59.4
Dez 2022
59.4
56.7
Nov 2022
56.7
55.5
Okt 2022
55.5
55.1
Sep 2022
55.1
58.2
Aug 2022
58.2
56.6
Jul 2022
56.6
58.2
Jun 2022
58.2
58.3
Mai 2022
58.3
57.6
Apr 2022
57.6
54.3
Mär 2022
54.3
53.5
Feb 2022
53.5
53.0
Jan 2022
53.0
56.4
Dez 2021
56.4
59.2
Nov 2021
59.2
58.7
Okt 2021
58.7
55.3
12
