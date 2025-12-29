Chinas Einkaufsmanagerindex der Hersteller (Manufacturing Purchasing Managers Index, PMI) ist ein alternativer Indikator für den PMI des verarbeitenden Gewerbes in China der von staatlichen Statistikbehörden berechnet wird. Die Berechnung basiert auf einer monatlichen Befragung von Einkaufsleitern von 3000 chinesischen Fertigungsunternehmen.

Der Fragebogen enthält 13 Fragen zu folgenden Aspekten der Geschäftslage im vergangenen Monat: Produktionsvolumen, Anzahl der neuen Aufträge, Anzahl der Exportaufträge, Anzahl der nicht ausgeführten Aufträge, Lagerbestände, Einkäufe, Importe, bezahlte Preise, erhaltene Preise, Anzahl der Mitarbeiter, Lieferantenlieferungen, Erwartungen an die Produktion und Geschäftstätigkeit für die nächsten 6 Monate.

Die Befragten werden befragt, um eine relative und nicht eine quantitative Beschreibung dieser Indikatoren zu geben: ob sich jeder von ihnen verbessert, verschlechtert oder nicht verändert hat. Auf der Grundlage der empfangenen Daten werden zusätzliche diffuse Indizes erstellt. Jeder dieser Indizes wird als Prozentsatz der positiven und die Hälfte der neutralen Antworten berechnet. Eine Tabelle dieser Indikatoren befindet sich im detaillierten PMI-Bericht. Die Berechnung des PMI im verarbeitenden Gewerbe basiert jedoch nicht auf diesen 13 diffusen Subindizes, sondern auf fünf Gruppenindizes. Ihre Gewichte richten sich nach dem Grad ihres Einflusses auf die Wirtschaft:

Auftragseingänge: 30%;

Produktionsvolumen: 25%;

Beschäftigung: 20%;

Lieferantenlieferungen: 15%;

Vorräte an Rohstoffen: 10%.

Der PMI ist einer der Hauptindikatoren der Volkswirtschaft und insbesondere des verarbeitenden Gewerbes. Einkaufsmanager sind in der Regel die ersten, die Veränderungen der Geschäftsbedingungen aufgrund von Besonderheiten ihrer Arbeit bemerken, daher kann PMI als ein führender Indikator für das verarbeitende Gewerbe des Landes angesehen werden.

Werte über 50 deuten auf ein allgemeines Wachstum des verarbeitenden Gewerbes hin, Werte unter 50 deuten auf einen Rückgang hin. Das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes deutet auf die Entwicklung der chinesischen verarbeitenden Industrie hin. Dieses kann die Kurse des Yuan positiv beeinflussen.

Grafik der letzten Werte: