China Einkaufsmanagerindex der Hersteller (PMI) (China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
China
CNY, Chinesischer Yuan
Quelle:
Nationales Amt für Statistik (National Bureau of Statistics)
Sektor:
Geschäft
Hoch 49.2 49.4
49.0
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
49.3
49.2
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Chinas Einkaufsmanagerindex der Hersteller (Manufacturing Purchasing Managers Index, PMI) ist ein alternativer Indikator für den PMI des verarbeitenden Gewerbes in China der von staatlichen Statistikbehörden berechnet wird. Die Berechnung basiert auf einer monatlichen Befragung von Einkaufsleitern von 3000 chinesischen Fertigungsunternehmen.

Der Fragebogen enthält 13 Fragen zu folgenden Aspekten der Geschäftslage im vergangenen Monat: Produktionsvolumen, Anzahl der neuen Aufträge, Anzahl der Exportaufträge, Anzahl der nicht ausgeführten Aufträge, Lagerbestände, Einkäufe, Importe, bezahlte Preise, erhaltene Preise, Anzahl der Mitarbeiter, Lieferantenlieferungen, Erwartungen an die Produktion und Geschäftstätigkeit für die nächsten 6 Monate.

Die Befragten werden befragt, um eine relative und nicht eine quantitative Beschreibung dieser Indikatoren zu geben: ob sich jeder von ihnen verbessert, verschlechtert oder nicht verändert hat. Auf der Grundlage der empfangenen Daten werden zusätzliche diffuse Indizes erstellt. Jeder dieser Indizes wird als Prozentsatz der positiven und die Hälfte der neutralen Antworten berechnet. Eine Tabelle dieser Indikatoren befindet sich im detaillierten PMI-Bericht. Die Berechnung des PMI im verarbeitenden Gewerbe basiert jedoch nicht auf diesen 13 diffusen Subindizes, sondern auf fünf Gruppenindizes. Ihre Gewichte richten sich nach dem Grad ihres Einflusses auf die Wirtschaft:

  • Auftragseingänge: 30%;
  • Produktionsvolumen: 25%;
  • Beschäftigung: 20%;
  • Lieferantenlieferungen: 15%;
  • Vorräte an Rohstoffen: 10%.

Der PMI ist einer der Hauptindikatoren der Volkswirtschaft und insbesondere des verarbeitenden Gewerbes. Einkaufsmanager sind in der Regel die ersten, die Veränderungen der Geschäftsbedingungen aufgrund von Besonderheiten ihrer Arbeit bemerken, daher kann PMI als ein führender Indikator für das verarbeitende Gewerbe des Landes angesehen werden.

Werte über 50 deuten auf ein allgemeines Wachstum des verarbeitenden Gewerbes hin, Werte unter 50 deuten auf einen Rückgang hin. Das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes deutet auf die Entwicklung der chinesischen verarbeitenden Industrie hin. Dieses kann die Kurse des Yuan positiv beeinflussen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
49.2
49.4
49.0
Okt 2025
49.0
49.6
49.8
Sep 2025
49.8
49.6
49.4
Aug 2025
49.4
49.5
49.3
Jul 2025
49.3
49.8
49.7
Jun 2025
49.7
50.0
49.5
Mai 2025
49.5
50.0
49.0
Apr 2025
49.0
50.6
50.5
Mär 2025
50.5
49.8
50.2
Feb 2025
50.2
49.3
49.1
Jan 2025
49.1
49.7
50.1
Dez 2024
50.1
49.7
50.3
Nov 2024
50.3
49.7
50.1
Okt 2024
50.1
49.9
49.8
Sep 2024
49.8
49.3
49.1
Aug 2024
49.1
48.8
49.4
Jul 2024
49.4
50.5
49.5
Jun 2024
49.5
48.5
49.5
Mai 2024
49.5
50.1
50.4
Apr 2024
50.4
50.5
50.8
Mär 2024
50.8
49.2
49.1
Feb 2024
49.1
48.6
49.2
Jan 2024
49.2
49.3
49.0
Dez 2023
49.0
49.5
49.4
Nov 2023
49.4
49.6
49.5
Okt 2023
49.5
49.8
50.2
Sep 2023
50.2
49.8
49.7
Aug 2023
49.7
49.8
49.3
Jul 2023
49.3
49.6
49.0
Jun 2023
49.0
49.5
48.8
Mai 2023
48.8
49.5
49.2
Apr 2023
49.2
49.4
51.9
Mär 2023
51.9
49.1
52.6
Feb 2023
52.6
48.9
50.1
Jan 2023
50.1
48.9
47.0
Dez 2022
47.0
49.2
48.0
Nov 2022
48.0
49.3
49.2
Okt 2022
49.2
49.2
50.1
Sep 2022
50.1
49.2
49.4
Aug 2022
49.4
49.3
49.0
Jul 2022
49.0
49.4
50.2
Jun 2022
50.2
49.6
49.6
Mai 2022
49.6
49.6
47.4
Apr 2022
47.4
49.8
49.5
Mär 2022
49.5
49.8
50.2
Feb 2022
50.2
50.1
Jan 2022
50.1
50.0
50.3
Dez 2021
50.3
50.1
50.1
Nov 2021
50.1
50.4
49.2
Okt 2021
49.2
50.7
49.6
1234
