Der Wirtschaftskalender und die Indikatoren Spaniens

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.6% 3 Q 2025 0.6% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 10.45% 3 Q 2025 10.29% Vierteljährlich
CPI y/y 3.0% Nov 2025 3.0% Monatlich
Handelsbilanz €​-4.693 B Okt 2025 €​-6.001 B Monatlich

2025.12.30 08:00, EUR, CPI m/m, Prognose: 0.6%, Vorherige: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, CPI y/y, Prognose: 3.1%, Vorherige: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HVPI m/m, Prognose: 0.5%, Vorherige: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HVPI y/y, Prognose: 3.5%, Vorherige: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Einzelhandelsumsatz y/y, Prognose: 3.6%, Vorherige: 3.8%
2025.12.30 09:00, EUR, Leistungsbilanz, Prognose: €​2.792 B, Vorherige: €​1.870 B
2026.01.02 08:15, EUR, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 51.0, Vorherige: 51.5
2026.01.05 11:30, EUR, Konsumentenvertrauen, Prognose: 77.5, Vorherige: 81.5
2026.01.06 08:15, EUR, S&P Global PMI der Dienstleister, Prognose: 55.4, Vorherige: 55.6
2026.01.06 08:15, EUR, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI), Vorherige: 55.1

Wirtschaftsindikatoren

Markt Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Auktion 10-jähriger Obligationen 3.199% 3.085%
Auktion 12-monatiger Wechsel (Letras) 1.990% 1.990%
Auktion 15-jähriger Obligationen 3.616% 3.671%
Auktion 3-jähriger Anleihen 2.212% 2.166%
Auktion 3-monatiger Wechsel (Letras) 1.974% 1.908%
Auktion 30-jähriger Obligationen 4.038% 4.074%
Auktion 5-jähriger Anleihen 2.471% 2.483%
Auktion 50-jähriger Obligationen 3.874% 2.851%
Auktion 6-monatiger Wechsel (Letras) 1.931% 1.944%
Auktion 9-monatiger Wechsel (Letras) 1.999% 1.965%
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.6% 3 Q 2025 0.6% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 2.8% 3 Q 2025 2.8% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitslosenrate 10.45% 3 Q 2025 10.29% Vierteljährlich
Änderung der Arbeitslosigkeit -18.805 K Nov 2025 22.101 K Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI m/m 0.2% Nov 2025 0.2% Monatlich
CPI y/y 3.0% Nov 2025 3.0% Monatlich
HVPI m/m 0.0% Nov 2025 0.0% Monatlich
HVPI y/y 3.2% Nov 2025 3.1% Monatlich
PPI y/y -2.5% Nov 2025 0.7% Monatlich
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Handelsbilanz €​-4.693 B Okt 2025 €​-6.001 B Monatlich
Leistungsbilanz €​1.870 B Sep 2025 €​5.080 B Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Geschäftsvertrauen -3.0 Nov 2025 -5.4 Monatlich
Industrieproduktion y/y 1.2% Okt 2025 1.7% Monatlich
S&P Global PMI der Dienstleister 55.6 Nov 2025 56.6 Monatlich
S&P Global PMI der Hersteller 51.5 Nov 2025 52.1 Monatlich
S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) 55.1 Nov 2025 56.0 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz y/y 3.8% Okt 2025 4.2% Monatlich
Konsumentenvertrauen 81.5 Sep 2025 82.9 Monatlich