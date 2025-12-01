Wirtschaftskalender
Der Wirtschaftskalender und die Indikatoren Spaniens
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|0.6%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|10.45%
|3 Q 2025
|10.29%
|Vierteljährlich
|CPI y/y
|3.0%
|Nov 2025
|3.0%
|Monatlich
|Handelsbilanz
|€-4.693 B
|Okt 2025
|€-6.001 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.30 08:00, EUR, CPI m/m, Prognose: 0.6%, Vorherige: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, CPI y/y, Prognose: 3.1%, Vorherige: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HVPI m/m, Prognose: 0.5%, Vorherige: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HVPI y/y, Prognose: 3.5%, Vorherige: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Einzelhandelsumsatz y/y, Prognose: 3.6%, Vorherige: 3.8%
2025.12.30 09:00, EUR, Leistungsbilanz, Prognose: €2.792 B, Vorherige: €1.870 B
2026.01.02 08:15, EUR, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 51.0, Vorherige: 51.5
2026.01.05 11:30, EUR, Konsumentenvertrauen, Prognose: 77.5, Vorherige: 81.5
2026.01.06 08:15, EUR, S&P Global PMI der Dienstleister, Prognose: 55.4, Vorherige: 55.6
2026.01.06 08:15, EUR, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI), Vorherige: 55.1
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Auktion 10-jähriger Obligationen
|3.199%
|3.085%
|Auktion 12-monatiger Wechsel (Letras)
|1.990%
|1.990%
|Auktion 15-jähriger Obligationen
|3.616%
|3.671%
|Auktion 3-jähriger Anleihen
|2.212%
|2.166%
|Auktion 3-monatiger Wechsel (Letras)
|1.974%
|1.908%
|Auktion 30-jähriger Obligationen
|4.038%
|4.074%
|Auktion 5-jähriger Anleihen
|2.471%
|2.483%
|Auktion 50-jähriger Obligationen
|3.874%
|2.851%
|Auktion 6-monatiger Wechsel (Letras)
|1.931%
|1.944%
|Auktion 9-monatiger Wechsel (Letras)
|1.999%
|1.965%
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|0.6%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|2.8%
|3 Q 2025
|2.8%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitslosenrate
|10.45%
|3 Q 2025
|10.29%
|Vierteljährlich
|Änderung der Arbeitslosigkeit
|-18.805 K
|Nov 2025
|22.101 K
|Monatlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI m/m
|0.2%
|Nov 2025
|0.2%
|Monatlich
|CPI y/y
|3.0%
|Nov 2025
|3.0%
|Monatlich
|HVPI m/m
|0.0%
|Nov 2025
|0.0%
|Monatlich
|HVPI y/y
|3.2%
|Nov 2025
|3.1%
|Monatlich
|PPI y/y
|-2.5%
|Nov 2025
|0.7%
|Monatlich
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Handelsbilanz
|€-4.693 B
|Okt 2025
|€-6.001 B
|Monatlich
|Leistungsbilanz
|€1.870 B
|Sep 2025
|€5.080 B
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Geschäftsvertrauen
|-3.0
|Nov 2025
|-5.4
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|1.2%
|Okt 2025
|1.7%
|Monatlich
|S&P Global PMI der Dienstleister
|55.6
|Nov 2025
|56.6
|Monatlich
|S&P Global PMI der Hersteller
|51.5
|Nov 2025
|52.1
|Monatlich
|S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
|55.1
|Nov 2025
|56.0
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz y/y
|3.8%
|Okt 2025
|4.2%
|Monatlich
|Konsumentenvertrauen
|81.5
|Sep 2025
|82.9
|Monatlich