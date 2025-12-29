Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und Indikatoren für Südkorea
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|1.2%
|3 Q 2025
|0.6%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|2.7%
|Nov 2025
|2.6%
|Monatlich
|CPI y/y
|2.4%
|Nov 2025
|2.4%
|Monatlich
|BOK, Zinsentscheid
|2.50%
|2.50%
|Handelsbilanz
|$9.740 B
|Nov 2025
|$9.735 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 21:00, KRW, BOK, Hersteller BSI, Prognose: 71, Vorherige: 70
2025.12.29 23:00, KRW, Industrieproduktion m/m, Prognose: 3.1%, Vorherige: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, Industrieproduktion y/y, Prognose: -4.6%, Vorherige: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, Einzelhandelsumsatz m/m, Prognose: 0.3%, Vorherige: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, Dienstleistungsindex m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: -0.6%
2025.12.30 23:00, KRW, CPI m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: -0.2%
2025.12.30 23:00, KRW, CPI y/y, Prognose: 1.8%, Vorherige: 2.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Exporte y/y, Prognose: 5.5%, Vorherige: 8.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Importe y/y, Prognose: 7.5%, Vorherige: 1.1%
2026.01.01 00:00, KRW, Handelsbilanz, Prognose: $9.642 B, Vorherige: $9.740 B
2026.01.02 00:30, KRW, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 49.3, Vorherige: 49.4
2026.01.05 21:00, KRW, Devisenreserven, Prognose: $432.34 B, Vorherige: $430.66 B
Wirtschaftsindikatoren
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|1.2%
|3 Q 2025
|0.6%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|1.7%
|3 Q 2025
|0.5%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitslosenrate
|2.7%
|Nov 2025
|2.6%
|Monatlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI m/m
|-0.2%
|Nov 2025
|0.3%
|Monatlich
|CPI y/y
|2.4%
|Nov 2025
|2.4%
|Monatlich
|Export Preisindex y/y
|7.0%
|Nov 2025
|4.8%
|Monatlich
|Import Preisindex y/y
|2.2%
|Nov 2025
|0.5%
|Monatlich
|PPI m/m
|0.3%
|Nov 2025
|0.3%
|Monatlich
|PPI y/y
|1.9%
|Nov 2025
|1.6%
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BOK Geldmenge M2 y/y
|7.1%
|Okt 2025
|7.2%
|Monatlich
|BOK, Zinsentscheid
|2.50%
|2.50%
|Devisenreserven
|$430.66 B
|Nov 2025
|$428.82 B
|Monatlich
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Exporte y/y
|8.4%
|Nov 2025
|8.4%
|Monatlich
|Handelsbilanz
|$9.740 B
|Nov 2025
|$9.735 B
|Monatlich
|Importe y/y
|1.1%
|Nov 2025
|1.2%
|Monatlich
|Leistungsbilanz
|$6.81 B
|Okt 2025
|$13.47 B
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BOK, Hersteller BSI
|70
|Dez 2025
|68
|Monatlich
|Industrieproduktion m/m
|-4.0%
|Okt 2025
|-1.1%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|-8.1%
|Okt 2025
|11.9%
|Monatlich
|S&P Global PMI der Hersteller
|49.4
|Nov 2025
|49.4
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Dienstleistungsindex m/m
|-0.6%
|Okt 2025
|2.0%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz m/m
|3.5%
|Okt 2025
|-0.1%
|Monatlich
|Konsumentenvertrauen
|109.9
|Dez 2025
|112.4
|Monatlich