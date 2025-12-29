KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Wirtschaftskalender und Indikatoren für Südkorea

Übersicht

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 1.2% 3 Q 2025 0.6% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 2.7% Nov 2025 2.6% Monatlich
CPI y/y 2.4% Nov 2025 2.4% Monatlich
BOK, Zinsentscheid 2.50% 2.50%
Handelsbilanz $​9.740 B Nov 2025 $​9.735 B Monatlich

Wirtschaftskalender

Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 21:00, KRW, BOK, Hersteller BSI, Prognose: 71, Vorherige: 70
2025.12.29 23:00, KRW, Industrieproduktion m/m, Prognose: 3.1%, Vorherige: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, Industrieproduktion y/y, Prognose: -4.6%, Vorherige: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, Einzelhandelsumsatz m/m, Prognose: 0.3%, Vorherige: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, Dienstleistungsindex m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: -0.6%
2025.12.30 23:00, KRW, CPI m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: -0.2%
2025.12.30 23:00, KRW, CPI y/y, Prognose: 1.8%, Vorherige: 2.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Exporte y/y, Prognose: 5.5%, Vorherige: 8.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Importe y/y, Prognose: 7.5%, Vorherige: 1.1%
2026.01.01 00:00, KRW, Handelsbilanz, Prognose: $​9.642 B, Vorherige: $​9.740 B
2026.01.02 00:30, KRW, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 49.3, Vorherige: 49.4
2026.01.05 21:00, KRW, Devisenreserven, Prognose: $​432.34 B, Vorherige: $​430.66 B

Wirtschaftsindikatoren

BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 1.2% 3 Q 2025 0.6% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 1.7% 3 Q 2025 0.5% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitslosenrate 2.7% Nov 2025 2.6% Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI m/m -0.2% Nov 2025 0.3% Monatlich
CPI y/y 2.4% Nov 2025 2.4% Monatlich
Export Preisindex y/y 7.0% Nov 2025 4.8% Monatlich
Import Preisindex y/y 2.2% Nov 2025 0.5% Monatlich
PPI m/m 0.3% Nov 2025 0.3% Monatlich
PPI y/y 1.9% Nov 2025 1.6% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BOK Geldmenge M2 y/y 7.1% Okt 2025 7.2% Monatlich
BOK, Zinsentscheid 2.50% 2.50%
Devisenreserven $​430.66 B Nov 2025 $​428.82 B Monatlich
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Exporte y/y 8.4% Nov 2025 8.4% Monatlich
Handelsbilanz $​9.740 B Nov 2025 $​9.735 B Monatlich
Importe y/y 1.1% Nov 2025 1.2% Monatlich
Leistungsbilanz $​6.81 B Okt 2025 $​13.47 B Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BOK, Hersteller BSI 70 Dez 2025 68 Monatlich
Industrieproduktion m/m -4.0% Okt 2025 -1.1% Monatlich
Industrieproduktion y/y -8.1% Okt 2025 11.9% Monatlich
S&P Global PMI der Hersteller 49.4 Nov 2025 49.4 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Dienstleistungsindex m/m -0.6% Okt 2025 2.0% Monatlich
Einzelhandelsumsatz m/m 3.5% Okt 2025 -0.1% Monatlich
Konsumentenvertrauen 109.9 Dez 2025 112.4 Monatlich