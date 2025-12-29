Der Index der Handelsbedingungen Neuseelands q/q spiegelt das Verhältnis zwischen den Preisen von exportierten und importierten Waren wider. Der Index wird als eine Wertänderung gegenüber dem Vorquartal berechnet. Da die Wirtschaft Neuseelands stark von Exporten abhängig ist, können sich höhere als die erwarteten Werte positiv auf die Notierungen des Neuseeland-Dollar auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Index der Handelsbedingungen q/q (New Zealand Terms of Trade Index q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.