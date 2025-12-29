KalenderKategorien

CFTC Silber, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
U.S. Commodity Futures Trading Commission
Sektor:
Markt
Der Wochenbericht der "Commodity Futures Trading Commission" (CFTC) über die nichtkommerziellen Nettopositionen von Silber spiegelt die Differenz der existierenden "Long-" und Short-" Silberpositionen (Spekulationen) nichtkommerzieller Händler. Der Bericht umfasst nur die US-Futuremärkte (Börsen von Chicago und New York). Der Indikator ist also ein Nettovolumen an Longpositionen von Silber in den USA.

Nicht-kommerzielle Händler eröffnen Positionen NICHT zur Absicherung im Futures- oder Optionsmarkt. Diese Gruppe umfasst nur spekulative Operationen. Ein und derselbe Händler kann als gewerblich für Geschäfte mit einigen Vermögenswerten und nicht gewerblich für Geschäfte mit anderen definiert werden. Diese Klassifizierung spiegelt sich in den CFTC-Berichten wider.

CFTC veröffentlicht einen Bericht über die Nettopositionen und Verpflichtungen von Händlern, um Händlern und Analysten das Verständnis der Marktdynamik zu erleichtern. Diese Berichte werden auf der Grundlage von Daten über Positionen von FCM-Brokern, Clearing-Unternehmen und Devisenbörsen erstellt. Die CFTC-Analytikabteilung liefert nur Daten, aber keine Erklärung, warum sich ein solches Verhältnis von Positionen gebildet hat.

Silber ist einer der beliebtesten Rohstoffwerte. Silberpreise werden in der Regel parallel zu Gold analysiert, da Silber oft als Reservewährung angesehen wird. Die Dynamik von Silber ist aber auch mit globalen Nachrichten über die Dynamik der Silbergewinnung verbunden. Das Wachstum der Longpositionen für "Silber"-Futures deutet indirekt auf eine Zunahme der Silbermarktaktivität hin. Aufgrund der geringen Datenmenge, die in den CFTC-Berichten im Vergleich zur globalen Skala dargestellt wird, hat dies jedoch keinen direkten Einfluss auf den Preis.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "CFTC Silber, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
16 Dez. 2025
N/D
9 Dez. 2025
N/D
2 Dez. 2025
N/D
25 Nov. 2025
N/D
18 Nov. 2025
N/D
10 Nov. 2025
N/D
4 Nov. 2025
N/D
28 Okt. 2025
N/D
21 Okt. 2025
N/D
14 Okt. 2025
N/D
7 Okt. 2025
N/D
30 Sept. 2025
N/D
52.3 K
23 Sept. 2025
52.3 K
51.5 K
16 Sept. 2025
51.5 K
53.9 K
9 Sept. 2025
53.9 K
55.9 K
2 Sept. 2025
55.9 K
46.5 K
26 Aug. 2025
46.5 K
46.5 K
19 Aug. 2025
46.5 K
44.3 K
12 Aug. 2025
44.3 K
50.7 K
5 Aug. 2025
50.7 K
59.4 K
29 Juli 2025
59.4 K
60.6 K
22 Juli 2025
60.6 K
59.4 K
15 Juli 2025
59.4 K
58.5 K
8 Juli 2025
58.5 K
63.4 K
1 Juli 2025
63.4 K
62.9 K
24 Juni 2025
62.9 K
67.2 K
17 Juni 2025
67.2 K
66.7 K
10 Juni 2025
66.7 K
60.8 K
3 Juni 2025
60.8 K
53.0 K
27 Mai 2025
53.0 K
50.0 K
20 Mai 2025
50.0 K
47.8 K
13 Mai 2025
47.8 K
49.3 K
6 Mai 2025
49.3 K
49.9 K
29 Apr. 2025
49.9 K
44.7 K
22 Apr. 2025
44.7 K
43.9 K
15 Apr. 2025
43.9 K
46.5 K
8 Apr. 2025
46.5 K
57.3 K
1 Apr. 2025
57.3 K
61.0 K
25 März 2025
61.0 K
62.3 K
18 März 2025
62.3 K
59.5 K
11 März 2025
59.5 K
53.3 K
4 März 2025
53.3 K
52.9 K
25 Feb. 2025
52.9 K
54.5 K
18 Feb. 2025
54.5 K
49.7 K
11 Feb. 2025
49.7 K
50.4 K
4 Feb. 2025
50.4 K
44.4 K
28 Jan. 2025
44.4 K
47.5 K
21 Jan. 2025
47.5 K
46.1 K
14 Jan. 2025
46.1 K
40.9 K
7 Jan. 2025
40.9 K
40.2 K
12345678...19
