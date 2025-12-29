KalenderKategorien

S&P Global Einkaufsmanagerindex der Hersteller (PMI) von Spanien (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Spanien
EUR, Euro
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Mittel 51.5 51.3
52.1
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
51.0
51.5
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Markit Einkaufsmanagerindex der Hersteller (Purchasing Managers Index, PMI) von Spanien ist ein makroökonomischer Bericht, der die wirtschaftliche Aktivität im spanischen verarbeitenden Gewerbe auf der Grundlage von Informationen aus einer monatlichen Umfrage unter Einkaufsmanagern der größten Unternehmen darstellt. Der Index wird von Markit Economics erstellt. Die Indexberechnung impliziert die Bewertung entsprechender Merkmale: Die Befragten stellen fest, ob sich die Situation verbessert, verschlechtert oder nicht verändert hat. Die Auswertung der Antworten erfolgt unter Berücksichtigung der Bedeutung der befragten Unternehmen.

Im Gegensatz zu Regierungsindizes wird der Manufacturing PMI Anfang des Monats veröffentlicht und zeigt den Zustand der Volkswirtschaft und die Entwicklungen ähnlich wie bei Tankan in Japan oder ISM in den USA.

Der spanische PMI wird von Markit Economics in Zusammenarbeit mit dem spanischen Verband der Einkaufs-, Vertrags- und Beschaffungsfachleute (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE)) berechnet.

Der Fragebogen umfasst eine Reihe von Parametern, darunter Auftragseingang, Leistung, Preise, Lagerbestand und Beschäftigung. Am wichtigsten sind der Auftragseingang und die Produktionsintensität, da ihr gemeinsamer Anteil mehr als 50% beträgt.

Parameter:
  • Neue Aufträge von Kunden erhalten
  • Intensität der Produktion (Geschwindigkeit und Niveau)
  • Lieferantenlieferungen (schnell oder langsam)
  • Lagerbestände der Unternehmens
    • Li>
  • Beschäftigungsquote der Unternehmen
  • Lagerbestände der Kunden (ungefähre Bewertung der Lagerbestände durch die Kunden des Unternehmens)
  • Preise, die das Unternehmen für Produkte und Dienstleistungen zahlt
  • Auftragsrückstände (Erhöhung oder Verminderung)
  • Neue Exportaufträge (die Anzahl der zu exportierenden Aufträge)
  • Importe (Menge der importierten Materialien).

Der Index ist saisonbereinigt. Werte über 50 deuten auf ein Wachstum des verarbeitenden Gewerbes hin und können sich positiv auf die Euro-Kurse auswirken. Niedrigere Werte können auf einen möglichen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit hinweisen. Werte unter 42 können ein Hinweis auf eine mögliche Rezession sein.

Der Einkaufsmanagerindex ist einer der wichtigsten Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung und ein Frühindikator für eine mögliche Rezession oder ein Wirtschaftswachstum. Einkaufsmanager gehören zu den ersten, die wissen, wann sich die Marktbedingungen ändern, da sie kurzfristig arbeiten und Trends zu sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen beobachten können. Das Wachstum des Manufacturing PMI kann im aktuellen Markt günstige Bedingungen vorweisen und ist daher für den Euro positiv zu werten.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Einkaufsmanagerindex der Hersteller (PMI) von Spanien (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
51.5
51.3
52.1
Okt 2025
52.1
50.6
51.5
Sep 2025
51.5
54.6
54.3
Aug 2025
54.3
51.8
51.9
Jul 2025
51.9
51.5
51.4
Jun 2025
51.4
49.5
50.5
Mai 2025
50.5
47.8
48.1
Apr 2025
48.1
50.5
49.5
Mär 2025
49.5
50.2
49.7
Feb 2025
49.7
50.0
50.9
Jan 2025
50.9
54.4
53.3
Dez 2024
53.3
52.0
53.1
Nov 2024
53.1
55.3
54.5
Okt 2024
54.5
51.9
53.0
Sep 2024
53.0
49.1
50.5
Aug 2024
50.5
50.7
51.0
Jul 2024
51.0
53.4
52.3
Jun 2024
52.3
53.4
54.0
Mai 2024
54.0
51.2
52.2
Apr 2024
52.2
51.1
51.4
Mär 2024
51.4
52.0
51.5
Feb 2024
51.5
49.5
49.2
Jan 2024
49.2
46.7
46.2
Dez 2023
46.2
45.7
46.3
Nov 2023
46.3
46.4
45.1
Okt 2023
45.1
47.1
47.7
Sep 2023
47.7
47.1
46.5
Aug 2023
46.5
47.9
47.8
Jul 2023
47.8
48.2
48.0
Jun 2023
48.0
48.7
48.4
Mai 2023
48.4
50.1
49.0
Apr 2023
49.0
51.0
51.3
Mär 2023
51.3
49.6
50.7
Feb 2023
50.7
47.4
48.4
Jan 2023
48.4
46.0
46.4
Dez 2022
46.4
45.2
45.7
Nov 2022
45.7
46.8
44.7
Okt 2022
44.7
49.4
49.0
Sep 2022
49.0
49.3
49.9
Aug 2022
49.9
50.6
48.7
Jul 2022
48.7
53.2
52.6
Jun 2022
52.6
53.6
53.8
Mai 2022
53.8
53.8
53.3
Apr 2022
53.3
55.6
54.2
Mär 2022
54.2
56.6
56.9
Feb 2022
56.9
56.3
56.2
Jan 2022
56.2
56.7
56.2
Dez 2021
56.2
57.3
57.1
Nov 2021
57.1
57.8
57.4
Okt 2021
57.4
58.9
58.1
