Der wöchentliche Bericht üver die nichtkommerziellen Nettoposition der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) S&P 500 spiegelt die Differenz zwischen dem Gesamtvolumen der auf dem Markt vorhandenen und von nicht-kommerziellen (spekulativen) Händlern eröffneten S&P 500-Indexpositionen wider. Der Bericht umfasst nur die US-Futuremärkte (Börsen von Chicago und New York). Der Indikator zeigt also ein Nettovolumen von Longpositionen des S&P 500 in den Vereinigten Staaten.

Nicht-kommerzielle Händler eröffnen Positionen NICHT zur Absicherung im Futures- oder Optionsmarkt. Diese Gruppe umfasst nur spekulative Operationen. Ein und derselbe Händler kann als gewerblich für Geschäfte mit einigen Vermögenswerten und nicht gewerblich für Geschäfte mit anderen definiert werden. Diese Klassifizierung spiegelt sich in den CFTC-Berichten wider.

CFTC veröffentlicht einen Bericht über die Nettopositionen und Verpflichtungen von Händlern, um Händlern und Analysten das Verständnis der Marktdynamik zu erleichtern. Diese Berichte werden auf der Grundlage von Daten über Positionen von FCM-Brokern, Clearing-Unternehmen und Devisenbörsen erstellt. Die CFTC-Analytikabteilung liefert nur Daten, aber keine Erklärung, warum sich ein solches Verhältnis von Positionen gebildet hat.

S&P 500 ist einer der beiden wichtigsten Indizes der US-Börsen. Der Index charakterisiert die Dynamik der Wertpapierkurse. Er besteht aus den einzelnen Indizes der 500 größten Aktienunternehmen. Neben der Indexdynamik überwachen Analysten häufig auch die Nettopositionen des Futures des Indexes. Nettopositionen können indirekt den kurzfristigen Ausblick auf den US-Aktienmarkt charakterisieren.

Grafik der letzten Werte: