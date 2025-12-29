Der GDT-Preisindex spiegelt die Veränderungen der Preise der Molkereiprodukte von Neuseeland wider. Die Indikatorberechnung umfasst den gewichteten durchschnittlichen Prozentsatz der Preisänderungen für 9 Arten von Produkten, die im Rahmen der Auktion Global Dairy Trade, die zweimal im Monat stattfindet, verkauft werden.

Der Global Dairy Trade Preisindex gilt als ein führender Indikator für die Handelsbilanz Neuseelands, da die Exporteinnahmen bei steigenden Rohstoffpreisen steigen.

Grafik der letzten Werte: