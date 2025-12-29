Wirtschaftskalender
GDT Neuseeland Preisindex (GDT New Zealand Price Index)
|Niedrig
|-4.4%
|-0.7%
|
-4.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|5.0%
|
-4.4%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der GDT-Preisindex spiegelt die Veränderungen der Preise der Molkereiprodukte von Neuseeland wider. Die Indikatorberechnung umfasst den gewichteten durchschnittlichen Prozentsatz der Preisänderungen für 9 Arten von Produkten, die im Rahmen der Auktion Global Dairy Trade, die zweimal im Monat stattfindet, verkauft werden.
Der Global Dairy Trade Preisindex gilt als ein führender Indikator für die Handelsbilanz Neuseelands, da die Exporteinnahmen bei steigenden Rohstoffpreisen steigen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "GDT Neuseeland Preisindex (GDT New Zealand Price Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
