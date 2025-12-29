KalenderKategorien

CFTC Kupfer, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
U.S. Commodity Futures Trading Commission
Sektor:
Markt
Der Wochenbericht der "Commodity Futures Trading Commission" (CFTC) über die nichtkommerziellen Nettopositionen von Kupfer spiegelt die Differenz der existierenden "Long-" und Short-" Kupferpositionen (Spekulationen) nichtkommerzieller Händler. Der Bericht umfasst nur die US-Futuremärkte (Börsen von Chicago und New York). Der Indikator ist also ein Nettovolumen an Longpositionen von Kupfer in den USA.

Nicht-kommerzielle Händler eröffnen Positionen NICHT zur Absicherung im Futures- oder Optionsmarkt. Diese Gruppe umfasst nur spekulative Operationen. Ein und derselbe Händler kann als gewerblich für Geschäfte mit einigen Vermögenswerten und nicht gewerblich für Geschäfte mit anderen definiert werden. Diese Klassifizierung spiegelt sich in den CFTC-Berichten wider.

CFTC veröffentlicht einen Bericht über die Nettopositionen und Verpflichtungen von Händlern, um Händlern und Analysten das Verständnis der Marktdynamik zu erleichtern. Diese Berichte werden auf der Grundlage von Daten über Positionen von FCM-Brokern, Clearing-Unternehmen und Devisenbörsen erstellt. Die CFTC-Analytikabteilung liefert nur Daten, aber keine Erklärung, warum sich ein solches Verhältnis von Positionen gebildet hat.

Kupfer ist ein beliebter Rohstoff auf den Weltmärkten. Seine Dynamik hängt eng mit dem Niveau der Kupferproduktion und dem Niveau der industriellen Produktion zusammen, in der Kupfer aktiv genutzt wird. Das Wachstum der spekulativen Kupfer-Longpositionen deutet auf eine Zunahme der Kupfermarktaktivität hin. Aufgrund der im Vergleich zur globalen Skala geringen Datenmenge hat dies jedoch keinen direkten Einfluss auf den Preis.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "CFTC Kupfer, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
16 Dez. 2025
N/D
9 Dez. 2025
N/D
2 Dez. 2025
N/D
25 Nov. 2025
N/D
18 Nov. 2025
N/D
10 Nov. 2025
N/D
4 Nov. 2025
N/D
28 Okt. 2025
N/D
21 Okt. 2025
N/D
14 Okt. 2025
N/D
7 Okt. 2025
N/D
30 Sept. 2025
N/D
30.2 K
23 Sept. 2025
30.2 K
30.3 K
16 Sept. 2025
30.3 K
27.2 K
9 Sept. 2025
27.2 K
25.7 K
2 Sept. 2025
25.7 K
26.2 K
26 Aug. 2025
26.2 K
26.0 K
19 Aug. 2025
26.0 K
28.2 K
12 Aug. 2025
28.2 K
20.7 K
5 Aug. 2025
20.7 K
37.3 K
29 Juli 2025
37.3 K
39.8 K
22 Juli 2025
39.8 K
40.7 K
15 Juli 2025
40.7 K
39.6 K
8 Juli 2025
39.6 K
33.7 K
1 Juli 2025
33.7 K
29.4 K
24 Juni 2025
29.4 K
23.8 K
17 Juni 2025
23.8 K
26.4 K
10 Juni 2025
26.4 K
24.1 K
3 Juni 2025
24.1 K
22.6 K
27 Mai 2025
22.6 K
21.0 K
20 Mai 2025
21.0 K
21.5 K
13 Mai 2025
21.5 K
21.7 K
6 Mai 2025
21.7 K
19.4 K
29 Apr. 2025
19.4 K
24.8 K
22 Apr. 2025
24.8 K
19.5 K
15 Apr. 2025
19.5 K
24.2 K
8 Apr. 2025
24.2 K
30.0 K
1 Apr. 2025
30.0 K
34.1 K
25 März 2025
34.1 K
25.2 K
18 März 2025
25.2 K
18.6 K
11 März 2025
18.6 K
13.0 K
4 März 2025
13.0 K
19.0 K
25 Feb. 2025
19.0 K
22.1 K
18 Feb. 2025
22.1 K
20.9 K
11 Feb. 2025
20.9 K
15.4 K
4 Feb. 2025
15.4 K
13.0 K
28 Jan. 2025
13.0 K
16.7 K
21 Jan. 2025
16.7 K
11.8 K
14 Jan. 2025
11.8 K
4.3 K
7 Jan. 2025
4.3 K
1.8 K
12345678...12
