KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Wirtschaftskalender und Indikatoren von Hongkong

Übersicht

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.7% 3 Q 2025 0.7% Vierteljährlich
Dreimonatige Arbeitslosenrate 3.8% Nov 2025 3.8% Monatlich
CPI y/y 1.2% Nov 2025 1.2% Monatlich
Handelsbilanz HK$​-48.500 B Nov 2025 HK$​-39.900 B Monatlich

Wirtschaftskalender

Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 08:30, HKD, Exporte y/y, Aktuell: 18.8%, Prognose: 15.5%, Vorherige: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Importe y/y, Aktuell: 18.1%, Prognose: 16.2%, Vorherige: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Handelsbilanz, Aktuell: HK$​-48.500 B, Prognose: HK$​-33.725 B, Vorherige: HK$​-39.900 B
2025.12.31 08:30, HKD, HKMA Geldmenge M3 y/y, Prognose: 3.9%, Vorherige: 4.5%
2026.01.02 08:30, HKD, Einzelhandelsumsatz y/y, Prognose: 5.6%, Vorherige: 6.9%
2026.01.06 00:30, HKD, S&P Global PMI, Prognose: 51.5, Vorherige: 52.9

Wirtschaftsindikatoren

BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.7% 3 Q 2025 0.7% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 3.8% 3 Q 2025 3.8% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Dreimonatige Arbeitslosenrate 3.8% Nov 2025 3.8% Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI y/y 1.2% Nov 2025 1.2% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Devisenreserven $​429.4 B Nov 2025 $​426.1 B Monatlich
HKMA Geldmenge M3 y/y 4.5% Sep 2025 4.0% Monatlich
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Exporte y/y 18.8% Nov 2025 17.5% Monatlich
Handelsbilanz HK$​-48.500 B Nov 2025 HK$​-39.900 B Monatlich
Importe y/y 18.1% Nov 2025 18.3% Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
S&P Global PMI 52.9 Nov 2025 51.2 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz y/y 6.9% Okt 2025 5.9% Monatlich