Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und Indikatoren von Hongkong
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 08:30, HKD, Exporte y/y, Aktuell: 18.8%, Prognose: 15.5%, Vorherige: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Importe y/y, Aktuell: 18.1%, Prognose: 16.2%, Vorherige: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Handelsbilanz, Aktuell: HK$-48.500 B, Prognose: HK$-33.725 B, Vorherige: HK$-39.900 B
2025.12.31 08:30, HKD, HKMA Geldmenge M3 y/y, Prognose: 3.9%, Vorherige: 4.5%
2026.01.02 08:30, HKD, Einzelhandelsumsatz y/y, Prognose: 5.6%, Vorherige: 6.9%
2026.01.06 00:30, HKD, S&P Global PMI, Prognose: 51.5, Vorherige: 52.9
Wirtschaftsindikatoren
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Devisenreserven
|$429.4 B
|Nov 2025
|$426.1 B
|Monatlich
|HKMA Geldmenge M3 y/y
|4.5%
|Sep 2025
|4.0%
|Monatlich
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Exporte y/y
|18.8%
|Nov 2025
|17.5%
|Monatlich
|Importe y/y
|18.1%
|Nov 2025
|18.3%
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|S&P Global PMI
|52.9
|Nov 2025
|51.2
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz y/y
|6.9%
|Okt 2025
|5.9%
|Monatlich