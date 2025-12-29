Die Pkw-Neuzulassungen im Jahresvergleich spiegeln eine Veränderung der Zahl der in Italien neu zugelassenen Personenkraftwagen im laufenden Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat wider. Am vierten Arbeitstag eines jeden Monats veröffentlicht der italienische Automobilherstellerverband ANFIA, der Mitglied des europäischen Automobilherstellerverbandes ACEA ist, Daten über die Anzahl der im vergangenen Monat neu zugelassenen Fahrzeuge. Es sind nach Fahrzeugtyp, Hersteller und Region getrennte Daten verfügbar.

Die Daten für die Berechnung der Berichte werden bei den lokalen Aufsichtsbehörden und Versicherungsgesellschaften gesammelt. Der Bericht umfasst nur Neuwagen, die die Kennzeichen zum ersten Mal erhalten haben. Autos, die bereits vorher im In- oder Ausland zugelassen wurden, sind vom Bericht ausgeschlossen. Somit spiegeln die Zulassungsdaten direkt die Autoverkäufe wider.

Ein steigender Indikator zeigt das Konsumwachstum und eine günstige wirtschaftliche Situation im Land an. Allerdings können der Autoverkauf und die Zulassungen auch durch nichtwirtschaftliche Faktoren, wie z.B. die Verschärfung der Umweltstandards, beeinflusst werden. Daher ist der Einfluss des Indikators auf die Währungsnotierungen begrenzt. Generell können Werte über den Erwartungen einen positiven Effekt auf die Eurokurse haben.

