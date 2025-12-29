Wirtschaftskalender
Italien, Neuzulassungen y/y (Italy New Car Registrations y/y)
|Niedrig
|0.0%
|
-0.6%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
0.0%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Pkw-Neuzulassungen im Jahresvergleich spiegeln eine Veränderung der Zahl der in Italien neu zugelassenen Personenkraftwagen im laufenden Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat wider. Am vierten Arbeitstag eines jeden Monats veröffentlicht der italienische Automobilherstellerverband ANFIA, der Mitglied des europäischen Automobilherstellerverbandes ACEA ist, Daten über die Anzahl der im vergangenen Monat neu zugelassenen Fahrzeuge. Es sind nach Fahrzeugtyp, Hersteller und Region getrennte Daten verfügbar.
Die Daten für die Berechnung der Berichte werden bei den lokalen Aufsichtsbehörden und Versicherungsgesellschaften gesammelt. Der Bericht umfasst nur Neuwagen, die die Kennzeichen zum ersten Mal erhalten haben. Autos, die bereits vorher im In- oder Ausland zugelassen wurden, sind vom Bericht ausgeschlossen. Somit spiegeln die Zulassungsdaten direkt die Autoverkäufe wider.
Ein steigender Indikator zeigt das Konsumwachstum und eine günstige wirtschaftliche Situation im Land an. Allerdings können der Autoverkauf und die Zulassungen auch durch nichtwirtschaftliche Faktoren, wie z.B. die Verschärfung der Umweltstandards, beeinflusst werden. Daher ist der Einfluss des Indikators auf die Währungsnotierungen begrenzt. Generell können Werte über den Erwartungen einen positiven Effekt auf die Eurokurse haben.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Italien, Neuzulassungen y/y (Italy New Car Registrations y/y)".
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites