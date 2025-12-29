Der Einkaufmanagerindex (Purchasing Managers' Index®, PMI®) basiert auf monatlichen Umfragen bei sorgfältig ausgewählten Unternehmen, die große und sich entwickelnde Volkswirtschaften weltweit repräsentieren.

Der IHS Markit Germany Services PMI® wird von IHS Markit monatlich mittels eines eines Fragebogens erhoben, der von Einkaufsleitern oder Geschäftsführern von ca. 400 verschiedenen Firmen des Dienstleistungssektors, aufgeschlüsselt nach detaillierter Branchen- und Unternehmensmitarbeiterzahl und auf Basis der Beiträge zum BIP beantwortet wird. Die Teilnehmer der Umfrage wurden sowohl nach Ort und Branche (nach SIC) zusammengestellt. Zu den abgedeckten Sektoren gehören Verbraucher (ohne Einzelhandel), Verkehr, Information, Kommunikation, Finanzen, Versicherungen, Immobilien und Unternehmensdienstleistungen.

Die Umfrage findet in der zweiten Monatshälfte statt. Gefragt wird nach den Veränderung gegenüber dem Vormonat. Daraus wird für jede Variable ein Diffusionsindex ermittelt. Dieser ergibt sich aus der Summe des Prozentsatzes der Firmen, die eine Verbesserung melden und die Hälfe des Prozentsatzes derer, die keine Veränderung der Lage angeben. Diese Indizes variieren zwischen 0 und 100, wobei ein Wert von 50.0 keine Veränderung gegenüber dem Vormonat bedeutet. Werte über 50.0 signalisieren Verbesserung oder Wachstum, unter 50.0 Verschlechterung oder Rückgang. Je größer die Abweichung von 50.0 ist, desto höher ist die Veränderung zum Vormonat.

Die Indizes werden saisonal bereinigt. Die bereinigten Ursprungsdaten unterliegen nach ihrer Erstveröffentlichung grundsätzlich keiner Revision. Die saisonbereinigten Daten hingegen können aufgrund aktualisierter Saisonbereinigungsfaktoren bei Bedarf revidiert werden.

Der Index wird erstellt, um einen allgemeinen Überblick über die konjunkturelle Lage in der Verarbeitenden Industrie zu ermöglichen. Er ist ein Frühindikator für die gesamte Wirtschaft. Das Wachstum des PMI der Dienstleistungen ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für den Euro angesehen werden.

