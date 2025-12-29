KalenderKategorien

S&P Global Germany Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global Germany Services Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Deutschland
EUR, Euro
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Mittel
53.1
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Der Einkaufmanagerindex (Purchasing Managers' Index®, PMI®) basiert auf monatlichen Umfragen bei sorgfältig ausgewählten Unternehmen, die große und sich entwickelnde Volkswirtschaften weltweit repräsentieren.

Der IHS Markit Germany Services PMI® wird von IHS Markit monatlich mittels eines eines Fragebogens erhoben, der von Einkaufsleitern oder Geschäftsführern von ca. 400 verschiedenen Firmen des Dienstleistungssektors, aufgeschlüsselt nach detaillierter Branchen- und Unternehmensmitarbeiterzahl und auf Basis der Beiträge zum BIP beantwortet wird. Die Teilnehmer der Umfrage wurden sowohl nach Ort und Branche (nach SIC) zusammengestellt. Zu den abgedeckten Sektoren gehören Verbraucher (ohne Einzelhandel), Verkehr, Information, Kommunikation, Finanzen, Versicherungen, Immobilien und Unternehmensdienstleistungen.

Die Umfrage findet in der zweiten Monatshälfte statt. Gefragt wird nach den Veränderung gegenüber dem Vormonat. Daraus wird für jede Variable ein Diffusionsindex ermittelt. Dieser ergibt sich aus der Summe des Prozentsatzes der Firmen, die eine Verbesserung melden und die Hälfe des Prozentsatzes derer, die keine Veränderung der Lage angeben. Diese Indizes variieren zwischen 0 und 100, wobei ein Wert von 50.0 keine Veränderung gegenüber dem Vormonat bedeutet. Werte über 50.0 signalisieren Verbesserung oder Wachstum, unter 50.0 Verschlechterung oder Rückgang. Je größer die Abweichung von 50.0 ist, desto höher ist die Veränderung zum Vormonat.

Die Indizes werden saisonal bereinigt. Die bereinigten Ursprungsdaten unterliegen nach ihrer Erstveröffentlichung grundsätzlich keiner Revision. Die saisonbereinigten Daten hingegen können aufgrund aktualisierter Saisonbereinigungsfaktoren bei Bedarf revidiert werden.

Der Index wird erstellt, um einen allgemeinen Überblick über die konjunkturelle Lage in der Verarbeitenden Industrie zu ermöglichen. Er ist ein Frühindikator für die gesamte Wirtschaft. Das Wachstum des PMI der Dienstleistungen ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für den Euro angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Germany Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global Germany Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025 vorl.
N/D
52.6
53.1
Nov 2025
53.1
52.7
52.7
Nov 2025 vorl.
52.7
52.8
54.6
Okt 2025
54.6
54.5
54.5
Okt 2025 vorl.
54.5
50.4
52.0
Sep 2025
52.0
52.5
Sep 2025 vorl.
52.5
50.2
49.3
Aug 2025
49.3
50.1
50.1
Aug 2025 vorl.
50.1
51.4
50.6
Jul 2025
50.6
50.1
50.1
Jul 2025 vorl.
50.1
49.6
49.7
Jun 2025
49.7
49.4
49.4
Jun 2025 vorl.
49.4
47.7
47.1
Mai 2025
47.1
47.2
47.2
Mai 2025 vorl.
47.2
50.0
49.0
Apr 2025
49.0
48.8
48.8
Apr 2025 vorl.
48.8
50.9
51.3
Mär 2025
51.3
50.2
50.2
Mär 2025 vorl.
50.2
51.1
51.1
Feb 2025
51.1
52.2
52.2
Feb 2025 vorl.
52.2
51.7
52.5
Jan 2025
52.5
52.5
52.5
Jan 2025 vorl.
52.5
51.5
51.2
Dez 2024
51.2
51.0
51.0
Dez 2024 vorl.
51.0
51.6
49.3
Nov 2024
49.3
49.4
49.4
Nov 2024 vorl.
49.4
53.6
51.6
Okt 2024
51.6
51.4
51.4
Okt 2024 vorl.
51.4
47.6
47.5
Sep 2024
47.5
50.6
50.6
Sep 2024 vorl.
50.6
51.1
51.2
Aug 2024
51.2
51.4
51.4
Aug 2024 vorl.
51.4
52.6
52.5
Jul 2024
52.5
52.0
52.0
Jul 2024 vorl.
52.0
52.2
53.1
Jun 2024
53.1
53.5
53.5
Jun 2024 vorl.
53.5
52.3
54.2
Mai 2024
54.2
53.9
53.9
Mai 2024 vorl.
53.9
50.7
53.2
Apr 2024
53.2
53.3
53.3
Apr 2024 vorl.
53.3
48.4
50.1
Mär 2024
50.1
49.8
49.8
Mär 2024 vorl.
49.8
47.4
46.3
Feb 2024
46.3
48.2
48.2
Feb 2024 vorl.
48.2
49.1
47.7
Jan 2024
47.7
47.6
47.6
Jan 2024 vorl.
47.6
48.5
47.4
Dez 2023
47.4
48.4
48.4
Dez 2023 vorl.
48.4
49.7
49.6
Nov 2023
49.6
48.7
48.7
