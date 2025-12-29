Die Leistungsbilanz spiegelt die Differenz zwischen importierten und exportierten Waren, Dienstleistungen und Zinszahlungen im Berichtsmonat wider. Positive Werte deuten auf einen Kapitalfluss in die südkoreanische Wirtschaft hin. Eine über den Erwartungen liegender Wert die Kurse des südkoreanischen Won positiv beeinflussen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Leistungsbilanz (South Korea Current Account)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.