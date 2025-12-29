Wirtschaftskalender
Bank von England (BoE), Verbraucherkredite (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)
|Niedrig
|£1.119 B
|£1.286 B
|
£1.398 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|£1.261 B
|
£1.119 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Konsumentenkredite der Bank of England (Consumer Credit) m/m spiegelt eine Veränderung in der Höhe aller unbezahlten Sterling-Kredite wider, die von britischen Banken im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat an in Großbritannien ansässige Privatpersonen ausgegeben wurden.
Bildungsdarlehen, die an Studierende vergeben werden, sind von der Indikatorberechnung ausgenommen. Der Indikator enthält auch keine Personengesellschaften und gemeinnützigen Einrichtungen, die für private Haushalte tätig sind. Der Wert spiegelt nur die Kredite der Haushalte für laufende Ausgaben für Waren und Dienstleistungen wider.
Die detaillierte Berichtsversion enthält separate Informationen zu folgenden Darlehensarten: Kreditkartendarlehen und "sonstige" Darlehen (z.B. Kontokorrentkredite und Bankdarlehen in bar).
Sterling-Darlehen an Einzelpersonen werden von drei Haupttypen von Organisationen bereitgestellt:
- In Großbritannien ansässige Banken. Sie berichten monatliche über die Kredite direkt an die Bank of England.
- Bausparkassen sind spezialisierte Banken, die gezielte Wohnungsbaudarlehen vergeben. Auch die Daten der Bausparkassen werden permanent erhoben und in Sonderformen zur Verfügung gestellt.
- Sonstige spezialisierte Kreditgeber. Dazu gehören Nicht-Banken, Nicht-Bauunternehmen, britische Kreditgeber, spezialisierte Hypothekarkreditgeber, Einzelhändler, Regierungen, Unternehmen, Versicherungen und Pensionsfonds. Die Daten werden vom Amt für nationale Statistik erhoben.
Der Verbraucherkredit ist ein führender Indikator für die Konsumtätigkeit und den Einzelhandelsumsatz. Das Indikatorwachstum erlaubt die Prognose eines Anstiegs der Konsumaktivität und kann sich positiv auf die Kurse des britischen Pfunds auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von England (BoE), Verbraucherkredite (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
