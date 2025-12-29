Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) der schwedischen Silf/Swedbank ist ein Indikator für die Konjunkturzyklen in der schwedischen Wirtschaft, der von der Swedbank in Zusammenarbeit mit Silf auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage unter Einkaufsmanagern in Fertigungsunternehmen berechnet wird. Der Index ermöglicht eine schnelle Bewertung der Wirtschaftslage des Landes. Sie wird am ersten Bankarbeitstag eines jeden Monats um 08:30 Uhr veröffentlicht.

Jeden Monat wird ein Fragebogen an etwa 200 Einkaufsleiter, die in der verarbeitenden Industrie beschäftigt sind, verschickt. Die Manager werden gebeten, den Zustand einer bestimmten Aktivität in ihrem Unternehmen zu bewerten: ob sie zugenommen, abgenommen oder sich nicht verändert hat. Die Befragten bewerten die Bestellungen, die Produktion, die Beschäftigung, die Lieferzeiten und die Lagerbestände in den Lagern.

Der Indexwert errechnet sich aus der Summe des Prozentsatzes der Befragten, die von einem Anstieg berichten, und der Hälfte der Antworten, die von keiner Veränderung berichten. Werte über 50 weisen auf ein Wirtschaftswachstum hin, während Werte unter 50 einen Rückgang anzeigen.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Sie gehören zu den ersten, die Veränderungen feststellen. Der PMI wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert und ist daher bei Analysten beliebt. Das schwedische PMI-Wachstum ist ein Hinweis auf günstige Marktbedingungen und kann als positiv für SEK-Notierungen angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: