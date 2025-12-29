Der neuseeländische Exportpreisindex q/q misst eine Veränderung der Preise für aus Neuseeland exportierte und re-exportierte Waren im Berichtsquartal im Vergleich zum vorherigen Quartal. Die Waren fließen in die Indexberechnung aufgrund ihrer finanziellen Bedeutung für die nationalen Gesamtausfuhren ein. Das Wachstum der Exportpreise ist ein Indikator für die Zunahme der Handelsaktivitäten des Landes und kann als positiv für die Notierungen des Neuseeland-Dollar angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Exportpreisindex q/q (New Zealand Export Price Index q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.