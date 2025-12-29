Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Beschäftigtenzahl im öffentlichen Dienst (United States Government Payrolls)
|Niedrig
|-5 K
|13 K
|
-157 K
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|16 K
|
-5 K
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Eine Änderung in den Gehaltslisten der Regierung zeigt, wie viele neue Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor der USA im Berichtsmonat geschaffen wurden. Der Bericht wird auf der Grundlage von Daten über die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten in den staatlichen Institutionen und Abteilungen berechnet.
Der Bericht über die Lohn- und Gehaltsabrechnungen der Regierung ist ein sekundärer Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit. Die Zahl der Leerstände ist hier relativ konstant und steht nicht immer in direktem Zusammenhang mit finanziellen und wirtschaftlichen Schwankungen. Aber diese Zahl ist im allgemeinen Bericht über Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft enthalten und kann diesen wichtigen Indikator beeinflussen.
Eine Veränderung in der Zahl der Erwerbstätigen ist einer der stärksten kurzfristigen Treiber des Dollars, weshalb die Gehaltsabrechnungen der Regierung in diesem Bericht die US-Dollarkurse beeinflussen können. Ein höher als erwartetes Wachstum der Beschäftigtenzahlen kann sich positiv auf die Dollarkurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Beschäftigtenzahl im öffentlichen Dienst (United States Government Payrolls)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites