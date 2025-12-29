Eine Änderung in den Gehaltslisten der Regierung zeigt, wie viele neue Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor der USA im Berichtsmonat geschaffen wurden. Der Bericht wird auf der Grundlage von Daten über die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten in den staatlichen Institutionen und Abteilungen berechnet.

Der Bericht über die Lohn- und Gehaltsabrechnungen der Regierung ist ein sekundärer Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit. Die Zahl der Leerstände ist hier relativ konstant und steht nicht immer in direktem Zusammenhang mit finanziellen und wirtschaftlichen Schwankungen. Aber diese Zahl ist im allgemeinen Bericht über Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft enthalten und kann diesen wichtigen Indikator beeinflussen.

Eine Veränderung in der Zahl der Erwerbstätigen ist einer der stärksten kurzfristigen Treiber des Dollars, weshalb die Gehaltsabrechnungen der Regierung in diesem Bericht die US-Dollarkurse beeinflussen können. Ein höher als erwartetes Wachstum der Beschäftigtenzahlen kann sich positiv auf die Dollarkurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: