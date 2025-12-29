KalenderKategorien

Vereinigte Staaten, Beschäftigtenzahl im öffentlichen Dienst (United States Government Payrolls)

Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Behörde für die Arbeitsmarktstatistik (Bureau of Labor Statistics)
Arbeit
Niedrig -5 K 13 K
-157 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
16 K
-5 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Eine Änderung in den Gehaltslisten der Regierung zeigt, wie viele neue Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor der USA im Berichtsmonat geschaffen wurden. Der Bericht wird auf der Grundlage von Daten über die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten in den staatlichen Institutionen und Abteilungen berechnet.

Der Bericht über die Lohn- und Gehaltsabrechnungen der Regierung ist ein sekundärer Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit. Die Zahl der Leerstände ist hier relativ konstant und steht nicht immer in direktem Zusammenhang mit finanziellen und wirtschaftlichen Schwankungen. Aber diese Zahl ist im allgemeinen Bericht über Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft enthalten und kann diesen wichtigen Indikator beeinflussen.

Eine Veränderung in der Zahl der Erwerbstätigen ist einer der stärksten kurzfristigen Treiber des Dollars, weshalb die Gehaltsabrechnungen der Regierung in diesem Bericht die US-Dollarkurse beeinflussen können. Ein höher als erwartetes Wachstum der Beschäftigtenzahlen kann sich positiv auf die Dollarkurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Beschäftigtenzahl im öffentlichen Dienst (United States Government Payrolls)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-5 K
13 K
-157 K
Sep 2025
22 K
-14 K
-22 K
Aug 2025
-16 K
20 K
2 K
Jul 2025
-10 K
49 K
11 K
Jun 2025
73 K
20 K
7 K
Mai 2025
-1 K
18 K
1 K
Apr 2025
10 K
13 K
15 K
Mär 2025
19 K
17 K
1 K
Feb 2025
11 K
21 K
44 K
Jan 2025
32 K
22 K
34 K
Dez 2024
33 K
22 K
30 K
Nov 2024
33 K
19 K
38 K
Okt 2024
40 K
28 K
31 K
Sep 2024
31 K
34 K
45 K
Aug 2024
24 K
58 K
15 K
Jul 2024
17 K
55 K
43 K
Jun 2024
70 K
23 K
25 K
Mai 2024
43 K
-45 K
7 K
Apr 2024
8 K
40 K
72 K
Mär 2024
71 K
28 K
63 K
Feb 2024
52 K
29 K
52 K
Jan 2024
36 K
32 K
55 K
Dez 2023
52 K
4 K
37 K
Nov 2023
49 K
2 K
65 K
Okt 2023
51 K
-3 K
51 K
Sep 2023
73 K
-5 K
50 K
Aug 2023
8 K
-2 K
2 K
Jul 2023
15 K
5 K
57 K
Jun 2023
60 K
7 K
47 K
Mai 2023
56 K
2 K
41 K
Apr 2023
23 K
-8 K
42 K
Mär 2023
47 K
-12 K
60 K
Feb 2023
46 K
-4 K
118 K
Jan 2023
74 K
13 K
-9 K
Dez 2022
3 K
19 K
54 K
Nov 2022
42 K
2 K
36 K
Okt 2022
28 K
-19 K
-4 K
Sep 2022
-25 K
-20 K
40 K
Aug 2022
7 K
4 K
49 K
Jul 2022
57 K
27 K
-6 K
Jun 2022
-9 K
25 K
48 K
Mai 2022
57 K
-12 K
31 K
Apr 2022
22 K
-45 K
4 K
Mär 2022
5 K
-32 K
11 K
Feb 2022
24 K
26 K
33 K
Jan 2022
23 K
69 K
7 K
Dez 2021
-12 K
29 K
-21 K
Nov 2021
-25 K
-46 K
-82 K
Okt 2021
-73 K
-88 K
-53 K
Sep 2021
-123 K
-4 K
34 K
