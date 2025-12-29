Die Endverbrauchsausgaben q/q messen eine prozentuale Veränderung der laufenden Ausgaben australischer Haushalte und gemeinnütziger Dienstleistungseinrichtungen im Berichtsquartal im Vergleich zum Vorquartal. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann sich positiv auf die Kurse des australischen Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien Endverbrauchsausgaben q/q (Australia Final Consumption Expenditure q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.