Der Verbraucherpreisindex m/m spiegelt die Preisänderungen für den Waren- und Dienstleistungskorb in Mexiko im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat wider. Der Index gilt als einer der grundlegenden Wirtschaftsindikatoren des Landes. Die Analyse der Veränderungen des Warenkorbs der Verbraucher im Zeitverlauf ermöglicht die Bewertung der gesamten Inflationsrate des Landes. Das CPI-Wachstum kann als positiv für die mexikanischen Peso-Angebote angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos Verbraucherpreisindex (VPI) m/m (Mexico Consumer Price Index (CPI) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.