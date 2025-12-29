Die internationalen Bruttoreserven Südafrikas messen den Gesamtwert der Devisen- und Geldgoldreserven, der Sonderziehungsrechte, der IWF-Reservepositionen und anderer auf Dollar lautender Vermögenswerte.

Zu den Bruttodevisenreserven gehören die von der südafrikanischen Zentralbank gelagerten und kontrollierten Fremdwährungsbestände, die die Bank zur Durchführung geldpolitischer Maßnahmen, zur Finanzierung der Auslandsschulden, zur Durchführung von Geldinterventionen zur Beeinflussung des nationalen Währungskurses und für andere Zwecke verwenden kann. Dies sind finanzielle Vermögenswerte.

Die internationale Reserve Südafrikas wird von der südafrikanischen Reservebank verwaltet, deren Ziel es ist, ein optimales Niveau der Reserven aufrechtzuerhalten.

Der Einfluss dieses Indikators auf die ZAR-Notierungen hängt von begleitenden Faktoren ab. Das Wachstum der Devisenreserven kann als Maßnahme zur Unterstützung oder zum Druck auf den Rand dienen, je nach den spezifischen Inflationszielen der südafrikanischen Zentralbank.

