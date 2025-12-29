KalenderKategorien

Japan, Bruttoinlandsprodukt (BIP) j/j (Japan Gross Domestic Product (GDP) y/y)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Staatskanzlei (Cabinet Office)
Sektor:
BIP
Mittel -2.3%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-3.7%
-2.3%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) y/y spiegelt die Menge aller in Japan im Berichtsquartal produzierten Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres wider. Bei dieser Berechnung werden der private Konsum, die Staatsausgaben, die Kosten aller Unternehmen und die Nettoexporte des Landes berücksichtigt.

Das BIP ist ein numerischer Indikator für die Kraft der Volkswirtschaft. Japan ist derzeit das drittgrößte Land im Welt-BIP-Ranking, nach den USA und China.

Japan ist ein Land mit einem hohen Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf, und es ist eines mit den niedrigsten Inflationsraten. Japan ist jedoch in Bezug auf die natürlichen Ressourcen in einer ungünstigen Position. Der größte Teil des Territoriums in Japan wird von der Bevölkerung bewohnt, so dass wenig Land für Viehzucht und Landwirtschaft zur Verfügung steht. Es ist zu einem stark urbanisierten Land geworden, in dem die Arbeitskräfte kaum noch in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sondern sich auf den Dienstleistungssektor konzentrieren.

Das über den Erwartungen liegende Wachstum des Index wird für die Yen-Kurse positiv bewertet.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Bruttoinlandsprodukt (BIP) j/j (Japan Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
-2.3%
3 Q 2025 vorl.
N/D
4.0%
2.2%
2 Q 2025
2.2%
1.0%
1.0%
2 Q 2025 vorl.
1.0%
0.1%
0.6%
1 Q 2025
-0.2%
-0.7%
-0.7%
1 Q 2025 vorl.
-0.7%
0.1%
2.4%
4 Q 2024
2.2%
2.8%
2.8%
4 Q 2024 vorl.
2.8%
-0.4%
1.7%
3 Q 2024
1.2%
0.9%
0.9%
3 Q 2024 vorl.
0.9%
0.5%
2.2%
2 Q 2024
2.9%
3.1%
3.1%
2 Q 2024 vorl.
3.1%
1.4%
-2.3%
1 Q 2024
-1.8%
-2.0%
-2.0%
1 Q 2024 vorl.
-2.0%
-1.7%
0.0%
4 Q 2023
0.4%
-0.4%
-0.4%
4 Q 2023 vorl.
-0.4%
-0.3%
-3.3%
3 Q 2023
-2.9%
-2.1%
-2.1%
3 Q 2023 vorl.
-2.1%
-0.3%
4.5%
2 Q 2023
4.8%
6.0%
6.0%
2 Q 2023 vorl.
6.0%
0.1%
3.7%
1 Q 2023
2.7%
1.6%
1.6%
1 Q 2023 vorl.
1.6%
0.8%
-0.1%
4 Q 2022
0.1%
0.6%
0.6%
4 Q 2022 vorl.
0.6%
1.4%
-1.0%
3 Q 2022
-0.8%
-1.2%
-1.2%
3 Q 2022 vorl.
-1.2%
1.1%
4.6%
2 Q 2022
3.5%
2.2%
2.2%
2 Q 2022 vorl.
2.2%
-0.4%
0.1%
1 Q 2022
-0.5%
-1.0%
-1.0%
1 Q 2022 vorl.
-1.0%
-1.3%
3.8%
4 Q 2021
4.6%
5.4%
5.4%
4 Q 2021 vorl.
5.4%
-1.5%
-2.7%
3 Q 2021
-3.6%
-3.0%
-3.0%
3 Q 2021 vorl.
-3.0%
-3.7%
1.5%
2 Q 2021
1.9%
1.3%
1.3%
2 Q 2021 vorl.
1.3%
-6.7%
-3.7%
1 Q 2021
-3.9%
-5.1%
-5.1%
1 Q 2021 vorl.
-5.1%
-6.1%
11.6%
4 Q 2020
11.7%
12.7%
12.7%
4 Q 2020 vorl.
12.7%
13.7%
22.7%
3 Q 2020
22.9%
21.4%
21.4%
3 Q 2020 vorl.
21.4%
-32.5%
-28.8%
2 Q 2020
-28.1%
-27.8%
-27.8%
2 Q 2020 vorl.
-27.8%
-1.2%
-2.5%
1 Q 2020
-2.2%
-4.1%
-2.2%
1 Q 2020
-2.2%
-3.4%
-3.4%
1 Q 2020 vorl.
-3.4%
-3.1%
-7.3%
4 Q 2019
-7.1%
-6.3%
-6.3%
4 Q 2019 vorl.
-6.3%
0.9%
0.5%
3 Q 2019
1.8%
0.2%
0.2%
1234
