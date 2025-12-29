Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) y/y spiegelt die Menge aller in Japan im Berichtsquartal produzierten Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres wider. Bei dieser Berechnung werden der private Konsum, die Staatsausgaben, die Kosten aller Unternehmen und die Nettoexporte des Landes berücksichtigt.

Das BIP ist ein numerischer Indikator für die Kraft der Volkswirtschaft. Japan ist derzeit das drittgrößte Land im Welt-BIP-Ranking, nach den USA und China.

Japan ist ein Land mit einem hohen Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf, und es ist eines mit den niedrigsten Inflationsraten. Japan ist jedoch in Bezug auf die natürlichen Ressourcen in einer ungünstigen Position. Der größte Teil des Territoriums in Japan wird von der Bevölkerung bewohnt, so dass wenig Land für Viehzucht und Landwirtschaft zur Verfügung steht. Es ist zu einem stark urbanisierten Land geworden, in dem die Arbeitskräfte kaum noch in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sondern sich auf den Dienstleistungssektor konzentrieren.

Das über den Erwartungen liegende Wachstum des Index wird für die Yen-Kurse positiv bewertet.

Grafik der letzten Werte: