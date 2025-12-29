KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Caixin China Composite Index der Einkaufsmanager (PMI) (Caixin China Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
China
CNY, Chinesischer Yuan
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Mittel 51.2
51.8
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
51.2
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der chinesische zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex von Caixin (PMI) ist ein Indikator für die landesweite Produktionstätigkeit, der die Entwicklungstrends im Privatsektor widerspiegelt. Die Studie wird von Caixin gesponsert und von IHS Markit durchgeführt. Sie konzentriert sich auf kleinere und mittlere Unternehmen, um eine Nische zu füllen, die durch die offiziellen Daten nicht abgedeckt wird. Die Daten werden aus einer Umfrage bei einer repräsentativen Gruppe von 400 Unternehmen gesammelt.

Einkaufsmanager können manchmal Veränderungen der Marktbedingungen früher als andere Mitarbeiter des Unternehmens verfolgen, da Einkäufe der Produktionstätigkeit eines Unternehmens vorausgehen, so dass diejenigen, die als erste die Änderungen bemerken, die Verantwortung für den Einkauf tragen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken.

Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die Basisparameter ihrer Arbeit bewerten: Ein- und Verkaufspreise, Beschäftigung, Produktion, Auftragseingang etc. Die Teilnehmer der Umfrage geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben zeigen, ob die Daten nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben. Auf der Grundlage dieser Antworten werden einzelne Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren die Inflation, die Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der wirtschaftlichen Aktivität. Die Antworten werden in der zweiten Hälfte jedes Monats erhoben.

Der endgültige Index wird berechnet, indem die Hälfte des Prozentsatzes der "unveränderten" Antworten zu dem Prozentsatz der Antworten addiert wird, die das aktuelle Niveau als "höher" bewerten. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

Der chinesische PMI wird weltweit genau beobachtet, da China die zweitgrößte Volkswirtschaft und der größte Metallverbraucher und -produzent ist. Das PMI-Wachstum ist ein Indikator für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für den Yuan angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Caixin China Composite Index der Einkaufsmanager (PMI) (Caixin China Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
51.2
51.8
Okt 2025
51.8
52.5
Sep 2025
52.5
51.9
Aug 2025
51.9
50.8
Jul 2025
50.8
51.3
Jun 2025
51.3
49.6
Mai 2025
49.6
51.1
Apr 2025
51.1
51.8
Mär 2025
51.8
51.5
Feb 2025
51.5
51.1
Jan 2025
51.1
51.4
Dez 2024
51.4
52.3
Nov 2024
52.3
51.9
Okt 2024
51.9
50.3
Sep 2024
50.3
51.2
Aug 2024
51.2
51.2
Jul 2024
51.2
52.8
Jun 2024
52.8
54.1
Mai 2024
54.1
52.8
Apr 2024
52.8
52.7
Mär 2024
52.7
52.5
Feb 2024
52.5
52.5
Jan 2024
52.5
52.6
Dez 2023
52.6
51.6
Nov 2023
51.6
50.0
Okt 2023
50.0
50.9
Sep 2023
50.9
51.7
Aug 2023
51.7
51.9
Jul 2023
51.9
52.5
Jun 2023
52.5
55.6
Mai 2023
55.6
53.6
Apr 2023
53.6
54.5
Mär 2023
54.5
54.2
Feb 2023
54.2
51.1
Jan 2023
51.1
48.3
Dez 2022
48.3
47.0
Nov 2022
47.0
48.3
Okt 2022
48.3
48.5
Sep 2022
48.5
53.0
Aug 2022
53.0
54.0
Jul 2022
54.0
55.3
Jun 2022
55.3
42.2
Mai 2022
42.2
37.2
Apr 2022
37.2
43.9
Mär 2022
43.9
50.1
Feb 2022
50.1
50.1
Jan 2022
50.1
53.0
Dez 2021
53.0
51.2
Nov 2021
51.2
51.5
Okt 2021
51.5
51.4
12
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen