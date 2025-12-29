KalenderKategorien

Wirtschaftskalender und -indikatoren der Schweiz

Übersicht

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q -0.5% 3 Q 2025 0.2% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 3.0% Nov 2025 3.0% Monatlich
CPI y/y N/D Nov 2025 0.1% Monatlich
SNB Zinsentscheid N/D
Handelsbilanz ₣​3.841 B Nov 2025 ₣​4.203 B Monatlich

2025.12.29 20:30, CHF, CFTC CHF, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.30 08:00, CHF, KOF Konjunkturbarometer, Prognose: 99.7, Vorherige: 101.7
2025.12.31 09:00, CHF, Credit Suisse, Konjunkturerwartungen
2026.01.01 08:30, CHF, procure.ch PMI der Hersteller
2026.01.05 07:30, CHF, Einzelhandelsumsatz y/y

Markt Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CFTC CHF, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q -0.5% 3 Q 2025 0.2% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 0.5% 3 Q 2025 1.3% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitslosenrate 3.0% Nov 2025 3.0% Monatlich
Arbeitslosenrate n.s.b. 2.9% Nov 2025 2.9% Monatlich
Beschäftigungsniveau N/D 3 Q 2025 5.532 M Vierteljährlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI m/m N/D Nov 2025 -0.3% Monatlich
CPI y/y N/D Nov 2025 0.1% Monatlich
PPI m/m N/D Nov 2025 Monatlich
PPI y/y N/D Nov 2025 Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Devisenreserven ₣​727.386 B Nov 2025 ₣​724.906 B Monatlich
SNB Zinsentscheid N/D
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Exporte ₣​23.478 B Nov 2025 ₣​25.278 B Monatlich
Handelsbilanz ₣​3.841 B Nov 2025 ₣​4.203 B Monatlich
Importe ₣​19.637 B Nov 2025 ₣​21.075 B Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Auftragseingänge der Industrie y/y 11.4% 1 Q 2018 11.2% Vierteljährlich
Credit Suisse, Konjunkturerwartungen N/D Nov 2025 -7.7 Monatlich
Industrieproduktion y/y N/D 3 Q 2025 -0.1% Vierteljährlich
KOF Konjunkturbarometer 101.7 Nov 2025 101.5 Monatlich
procure.ch PMI der Hersteller N/D Nov 2025 48.2 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz y/y N/D Okt 2025 1.5% Monatlich
Konsumklima -37 4 Q 2025 -33 Vierteljährlich