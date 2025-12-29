Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und -indikatoren der Schweiz
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|-0.5%
|3 Q 2025
|0.2%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|3.0%
|Nov 2025
|3.0%
|Monatlich
|CPI y/y
|N/D
|Nov 2025
|0.1%
|Monatlich
|SNB Zinsentscheid
|N/D
|Handelsbilanz
|₣3.841 B
|Nov 2025
|₣4.203 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 20:30, CHF, CFTC CHF, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.30 08:00, CHF, KOF Konjunkturbarometer, Prognose: 99.7, Vorherige: 101.7
2025.12.31 09:00, CHF, Credit Suisse, Konjunkturerwartungen
2026.01.01 08:30, CHF, procure.ch PMI der Hersteller
2026.01.05 07:30, CHF, Einzelhandelsumsatz y/y
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CFTC CHF, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|-0.5%
|3 Q 2025
|0.2%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|0.5%
|3 Q 2025
|1.3%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitslosenrate
|3.0%
|Nov 2025
|3.0%
|Monatlich
|Arbeitslosenrate n.s.b.
|2.9%
|Nov 2025
|2.9%
|Monatlich
|Beschäftigungsniveau
|N/D
|3 Q 2025
|5.532 M
|Vierteljährlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI m/m
|N/D
|Nov 2025
|-0.3%
|Monatlich
|CPI y/y
|N/D
|Nov 2025
|0.1%
|Monatlich
|PPI m/m
|N/D
|Nov 2025
|Monatlich
|PPI y/y
|N/D
|Nov 2025
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Devisenreserven
|₣727.386 B
|Nov 2025
|₣724.906 B
|Monatlich
|SNB Zinsentscheid
|N/D
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Exporte
|₣23.478 B
|Nov 2025
|₣25.278 B
|Monatlich
|Handelsbilanz
|₣3.841 B
|Nov 2025
|₣4.203 B
|Monatlich
|Importe
|₣19.637 B
|Nov 2025
|₣21.075 B
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Auftragseingänge der Industrie y/y
|11.4%
|1 Q 2018
|11.2%
|Vierteljährlich
|Credit Suisse, Konjunkturerwartungen
|N/D
|Nov 2025
|-7.7
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|N/D
|3 Q 2025
|-0.1%
|Vierteljährlich
|KOF Konjunkturbarometer
|101.7
|Nov 2025
|101.5
|Monatlich
|procure.ch PMI der Hersteller
|N/D
|Nov 2025
|48.2
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz y/y
|N/D
|Okt 2025
|1.5%
|Monatlich
|Konsumklima
|-37
|4 Q 2025
|-33
|Vierteljährlich