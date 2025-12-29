Wirtschaftskalender
Japan, Investitionstätigkeit j/j (Japan Capital Spending y/y)
|Mittel
|N/D
|3.0%
|
7.6%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der japanische Capital Spending Index y/y misst die Veränderung des Gesamtwertes der Investitionen japanischer Unternehmen. Er ist ein führender Indikator für die Geschäftslage und die wirtschaftliche Gesundheit. Im Allgemeinen spiegelt es die finanzielle Situation von kommerziellen Unternehmen in Japan wider.
Die großflächige Neugestaltung von Stadtgebieten führt nach wie vor zu hohen Investitionen. Allerdings gibt es in Japan derzeit die Rezession, die als "Verlorene 20 Jahre" bezeichnet wird. Aus diesem Grund ist nicht zu erwarten, dass sich das gleiche Niveau in Zukunft fortsetzen wird. Das Fehlen positiver Erwartungen hat Auswirkungen auf die Investitionen.
Ein Index über den Erwartungen sollte für JPY als positiv/bullish angesehen werden, während ein niedriger als erwarteter Index für JPY als negativ/bearish angesehen werden sollte. Allerdings ist der japanische Yen tendenziell stärker von ausländischen Indikatoren betroffen als von inländischen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Investitionstätigkeit j/j (Japan Capital Spending y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
