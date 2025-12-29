Der japanische Capital Spending Index y/y misst die Veränderung des Gesamtwertes der Investitionen japanischer Unternehmen. Er ist ein führender Indikator für die Geschäftslage und die wirtschaftliche Gesundheit. Im Allgemeinen spiegelt es die finanzielle Situation von kommerziellen Unternehmen in Japan wider.

Die großflächige Neugestaltung von Stadtgebieten führt nach wie vor zu hohen Investitionen. Allerdings gibt es in Japan derzeit die Rezession, die als "Verlorene 20 Jahre" bezeichnet wird. Aus diesem Grund ist nicht zu erwarten, dass sich das gleiche Niveau in Zukunft fortsetzen wird. Das Fehlen positiver Erwartungen hat Auswirkungen auf die Investitionen.

Ein Index über den Erwartungen sollte für JPY als positiv/bullish angesehen werden, während ein niedriger als erwarteter Index für JPY als negativ/bearish angesehen werden sollte. Allerdings ist der japanische Yen tendenziell stärker von ausländischen Indikatoren betroffen als von inländischen.

Grafik der letzten Werte: