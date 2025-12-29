KalenderKategorien

S&P Global Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (PMI) von Spanien (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Spanien
EUR, Euro
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Mittel 55.6 55.7
56.6
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
55.4
55.6
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungssektors von Markit (PMI) ist ein makroökonomischer Bericht, der die wirtschaftliche Aktivität im spanischen Dienstleistungssektor anhand von Informationen aus einer monatlichen Umfrage unter Einkaufsmanagern der größten Unternehmen darstellt. Der Index wird von Markit Economics erstellt. Im Auftrag der Reuters-Agentur erstellt das Unternehmen einen Bericht über den Dienstleistungssektor. Die Indexberechnung impliziert die Bewertung entsprechender Merkmale: Die Befragten stellen fest, ob sich die Situation verbessert, verschlechtert oder nicht verändert hat. Die Auswertung der Antworten erfolgt unter Berücksichtigung der Bedeutung der befragten Unternehmen.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. An der Umfrage sind Manager beteiligt, die die oben genannten Änderungen verfolgen können. Markit Economics versucht, die größten Unternehmen des Landes in dieser Stichprobe zu erfassen. Aus allen Unternehmen wird eine Gruppe von 500 Unternehmen ausgewählt, die den Dienstleistungssektor am besten abbilden. Sie erhalten monatlich Fragebögen. Aus den Antworten auf die darin enthaltenen Fragen wird ein Bericht erstellt, der die folgenden Daten enthält:

  • Geschäftsaktivitäten
  • Neue Aufträge
  • Offene Aufträge
  • Erhaltene Preise für erbrachte Leistungen
  • Gezahlte Preise (für Materialien und Dienstleistungen, die im Produktionsprozess bezogen werden)
  • Beschäftigungsniveau
  • Prognose der kurzfristigen Geschäftsentwicklung

Der Markit Services PMI enthält nur Daten über private Unternehmen. Die Befragten geben eine relative Bewertung der damit verbundenen Parameter ab und stellen fest, ob sich die Situation verbessert, verschlechtert oder nicht verändert hat. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit. Der Index ist saisonbereinigt. Werte über 50 deuten auf das Wachstum des Dienstleistungssektor hin und können sich positiv auf die Euro-Kurse auswirken. Niedrigere Werte können auf einen möglichen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit hinweisen. Werte unter 42 können ein Hinweis auf eine mögliche Rezession sein. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann für die Euro-Kurse als positiv angesehen werden, während ein niedrigerer Wert in der Regel als negativ angesehen wird.

Der Dienstleistungssektor PMI gilt als einer der wichtigsten Indikatoren und wird von Analysten detailliert beobachtet. Er ist auch ein führender Indikator für die wirtschaftliche Aktivität im Dienstleistungssektor und die Inflation.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (PMI) von Spanien (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
55.6
55.7
56.6
Okt 2025
56.6
55.3
54.3
Sep 2025
54.3
54.1
53.2
Aug 2025
53.2
55.3
55.1
Jul 2025
55.1
53.4
51.9
Jun 2025
51.9
53.0
51.3
Mai 2025
51.3
55.7
53.4
Apr 2025
53.4
56.0
54.7
Mär 2025
54.7
56.9
56.2
Feb 2025
56.2
56.0
54.9
Jan 2025
54.9
54.8
57.3
Dez 2024
57.3
53.1
53.1
Nov 2024
53.1
55.1
54.9
Okt 2024
54.9
55.4
57.0
Sep 2024
57.0
53.8
54.6
Aug 2024
54.6
53.9
53.9
Jul 2024
53.9
55.3
56.8
Jun 2024
56.8
55.6
56.9
Mai 2024
56.9
56.4
56.2
Apr 2024
56.2
56.9
56.1
Mär 2024
56.1
56.0
54.7
Feb 2024
54.7
53.2
52.1
Jan 2024
52.1
50.5
51.5
Dez 2023
51.5
51.1
51.0
Nov 2023
51.0
50.8
51.1
Okt 2023
51.1
49.9
50.5
Sep 2023
50.5
51.0
49.3
Aug 2023
49.3
53.1
52.8
Jul 2023
52.8
55.1
53.4
Jun 2023
53.4
57.4
56.7
Mai 2023
56.7
58.7
57.9
Apr 2023
57.9
58.2
59.4
Mär 2023
59.4
54.8
56.7
Feb 2023
56.7
52.2
52.7
Jan 2023
52.7
50.5
51.6
Dez 2022
51.6
50.5
51.2
Nov 2022
51.2
49.1
49.7
Okt 2022
49.7
49.5
48.5
Sep 2022
48.5
52.2
50.6
Aug 2022
50.6
53.9
53.8
Jul 2022
53.8
55.3
54.0
Jun 2022
54.0
56.9
56.5
Mai 2022
56.5
55.3
57.1
Apr 2022
57.1
55.0
53.4
Mär 2022
53.4
51.7
56.6
Feb 2022
56.6
51.2
46.6
Jan 2022
46.6
57.9
55.8
Dez 2021
55.8
58.3
59.8
Nov 2021
59.8
56.8
56.6
Okt 2021
56.6
58.6
56.9
