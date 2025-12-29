KalenderKategorien

Vereinigte Staaten, Handelssteuerung m/m (United States Retail Control m/m)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Statistikbehörde (Census Bureau)
Sektor:
Verbraucher
Mittel 0.8% 0.4%
-0.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-0.1%
0.8%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Einzelhandelsumsätze der Kontrollgruppe (Retail Control) m/m spiegelt eine Veränderung der US-Einzelhandelsumsätze in der so genannten Kontrollgruppe im Berichtsmonat gegenüber dem Vormonat wider. Zu dieser Gruppe gehören alle US-Einzelhändler mit Ausnahme von Lebensmitteln, Autos, Baumaterialien und Kraftstoffen.

Diese Gruppen sind aufgrund der hohen Volatilität ihrer Preise von der Indikatorberechnung ausgeschlossen. Beispielsweise steigen die Preise für saisonale Produkte in Zeiten, in denen sie aus anderen Ländern oder aus anderen Klimazonen importiert werden müssen. Aufgrund des hohen Stückpreises gelten Autos als sehr volatil für den allgemeinen Einzelhandel. Daher führt schon ein geringer Anstieg der verkauften Stückzahlen zu einem Anstieg des monetären Volumens der Einzelhandelsumsätze. Auch Baustoffe werden aus saisonalen Gründen nicht berücksichtigt: Bauen und Renovieren sind im Sommer traditionell aktiver, so dass der Einzelhandelsumsatz zu diesem Zeitpunkt steigt. Auch im Sommer, wenn die Menschen mit dem Auto quer durchs Land reisen, steigt der Absatz von Kraftstoffen im Einzelhandel.

Die Kontrollgruppe dient als Maß für den "Kern" der Konsumausgaben und wird in weiteren PCE-Berechnungen verwendet. Da dies ein Hilfsindikator ist, charakterisiert er indirekt die US-Inflation. So beeinflusst er die Dollarkurse indirekt über den PCE.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Handelssteuerung m/m (United States Retail Control m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
0.8%
0.4%
-0.1%
Sep 2025
-0.1%
-0.3%
0.6%
Aug 2025
0.7%
-0.2%
0.5%
Jul 2025
0.5%
-0.6%
0.8%
Jun 2025
0.5%
0.1%
0.2%
Mai 2025
0.4%
0.4%
-0.1%
Apr 2025
-0.2%
0.0%
0.5%
Mär 2025
0.4%
0.3%
1.3%
Feb 2025
1.0%
0.0%
-1.0%
Jan 2025
-0.8%
0.5%
0.8%
Dez 2024
0.7%
1.1%
0.4%
Nov 2024
0.4%
0.9%
-0.1%
Okt 2024
-0.1%
0.5%
1.2%
Sep 2024
0.7%
-0.1%
0.3%
Aug 2024
0.3%
0.0%
0.4%
Jul 2024
0.3%
0.0%
0.9%
Jun 2024
0.9%
-0.2%
0.4%
Mai 2024
0.4%
0.3%
-0.5%
Apr 2024
-0.3%
0.4%
1.0%
Mär 2024
1.1%
1.0%
0.3%
Feb 2024
0.0%
0.6%
-0.3%
Jan 2024
-0.4%
0.1%
0.6%
Dez 2023
0.8%
-0.2%
0.5%
Nov 2023
0.4%
0.4%
0.0%
Okt 2023
0.2%
-0.3%
0.7%
Sep 2023
0.6%
0.2%
0.2%
Aug 2023
0.1%
-0.2%
0.7%
Jul 2023
1.0%
0.2%
0.5%
Jun 2023
0.6%
-0.3%
0.3%
Mai 2023
0.2%
0.0%
0.6%
Apr 2023
0.7%
0.0%
-0.4%
Mär 2023
-0.3%
0.6%
0.5%
Feb 2023
0.5%
-1.2%
2.3%
Jan 2023
1.7%
0.3%
-0.7%
Dez 2022
-0.7%
0.4%
-0.2%
Nov 2022
-0.2%
0.3%
0.5%
Okt 2022
0.7%
-0.3%
0.6%
Sep 2022
0.4%
0.5%
0.2%
Aug 2022
0.0%
-0.6%
0.4%
Jul 2022
0.8%
0.8%
0.7%
Jun 2022
0.5%
-1.1%
0.0%
Mai 2022
0.0%
1.5%
0.5%
Apr 2022
1.0%
-2.0%
1.1%
Mär 2022
-0.1%
2.6%
-0.9%
Feb 2022
-1.2%
-2.4%
6.7%
Jan 2022
4.8%
1.5%
-4.0%
Dez 2021
-3.5%
-1.1%
-0.1%
Nov 2021
-0.1%
1.3%
1.8%
Okt 2021
1.3%
-1.4%
0.8%
Sep 2021
1.0%
1.5%
2.5%
123
