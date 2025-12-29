Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Handelssteuerung m/m (United States Retail Control m/m)
|Mittel
|0.8%
|0.4%
|
-0.1%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|-0.1%
|
0.8%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Einzelhandelsumsätze der Kontrollgruppe (Retail Control) m/m spiegelt eine Veränderung der US-Einzelhandelsumsätze in der so genannten Kontrollgruppe im Berichtsmonat gegenüber dem Vormonat wider. Zu dieser Gruppe gehören alle US-Einzelhändler mit Ausnahme von Lebensmitteln, Autos, Baumaterialien und Kraftstoffen.
Diese Gruppen sind aufgrund der hohen Volatilität ihrer Preise von der Indikatorberechnung ausgeschlossen. Beispielsweise steigen die Preise für saisonale Produkte in Zeiten, in denen sie aus anderen Ländern oder aus anderen Klimazonen importiert werden müssen. Aufgrund des hohen Stückpreises gelten Autos als sehr volatil für den allgemeinen Einzelhandel. Daher führt schon ein geringer Anstieg der verkauften Stückzahlen zu einem Anstieg des monetären Volumens der Einzelhandelsumsätze. Auch Baustoffe werden aus saisonalen Gründen nicht berücksichtigt: Bauen und Renovieren sind im Sommer traditionell aktiver, so dass der Einzelhandelsumsatz zu diesem Zeitpunkt steigt. Auch im Sommer, wenn die Menschen mit dem Auto quer durchs Land reisen, steigt der Absatz von Kraftstoffen im Einzelhandel.
Die Kontrollgruppe dient als Maß für den "Kern" der Konsumausgaben und wird in weiteren PCE-Berechnungen verwendet. Da dies ein Hilfsindikator ist, charakterisiert er indirekt die US-Inflation. So beeinflusst er die Dollarkurse indirekt über den PCE.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Handelssteuerung m/m (United States Retail Control m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites