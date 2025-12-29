Die Einzelhandelsumsätze der Kontrollgruppe (Retail Control) m/m spiegelt eine Veränderung der US-Einzelhandelsumsätze in der so genannten Kontrollgruppe im Berichtsmonat gegenüber dem Vormonat wider. Zu dieser Gruppe gehören alle US-Einzelhändler mit Ausnahme von Lebensmitteln, Autos, Baumaterialien und Kraftstoffen.

Diese Gruppen sind aufgrund der hohen Volatilität ihrer Preise von der Indikatorberechnung ausgeschlossen. Beispielsweise steigen die Preise für saisonale Produkte in Zeiten, in denen sie aus anderen Ländern oder aus anderen Klimazonen importiert werden müssen. Aufgrund des hohen Stückpreises gelten Autos als sehr volatil für den allgemeinen Einzelhandel. Daher führt schon ein geringer Anstieg der verkauften Stückzahlen zu einem Anstieg des monetären Volumens der Einzelhandelsumsätze. Auch Baustoffe werden aus saisonalen Gründen nicht berücksichtigt: Bauen und Renovieren sind im Sommer traditionell aktiver, so dass der Einzelhandelsumsatz zu diesem Zeitpunkt steigt. Auch im Sommer, wenn die Menschen mit dem Auto quer durchs Land reisen, steigt der Absatz von Kraftstoffen im Einzelhandel.

Die Kontrollgruppe dient als Maß für den "Kern" der Konsumausgaben und wird in weiteren PCE-Berechnungen verwendet. Da dies ein Hilfsindikator ist, charakterisiert er indirekt die US-Inflation. So beeinflusst er die Dollarkurse indirekt über den PCE.

Grafik der letzten Werte: