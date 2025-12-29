Der Indikator des durchschnittlichen Stundenlohns y/y spiegelt die Veränderungen des durchschnittlichen Stundenlohns in den meisten nicht-landwirtschaftlichen Branchen im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider.

Der Indikator umfasst nur Mitarbeiter privater Unternehmen. Die Berechnung basiert auf einer Befragung von rund 147.000 Unternehmen, die in den USA rund 634.000 Arbeitsplätze schaffen.

Der durchschnittlichen Stundenlohn ist in einigen anderen Indikatoren der US-Wirtschaft enthalten. Beispielsweise ermöglichen die Lohndaten die Bewertung von Beschäftigung, Gewinnentwicklung und Lohninflation. Diese Daten werden auch für die Berechnung von persönliche Einkommen verwendet.

Eine Erhöhung des durchschnittlichen Stundenlohns führt zu einer Verbesserung der Einsparmöglichkeiten und zum Wachstum des regelmäßigen Konsums. Eine höhere Konsumtätigkeit ist ein Hinweis auf eine höhere Wirtschaftstätigkeit im Land. Ein Anstieg des durchschnittlichen Stundenlohns deutet also auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hin. Auch das Lohnwachstum deutet auf das inflationäre Wachstum hin.

Daher kann sich das Indikatorwachstum positiv auf die Dollarkurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: