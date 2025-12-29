Die Handelsbilanz Australiens zeigt die Veränderung der nationalen Exporten und Importen über einen ausgewählten Zeitraum. Ökonomen verwenden die Handelsbilanz, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zwischen den Ländern zu bewerten.

Ein Handelsdefizit entsteht, wenn mehr Waren und Dienstleistungen importiert als exportiert werden. Für Länder mit hoch entwickelten Volkswirtschaften bedeutet dies, dass arbeitsintensive Produktion ins Ausland verlagert wird, was die Inflation bremst und den Lebensstandard auf hohem Niveau hält. Ein Handelsdefizit wird in diesen Fällen durch andere Methoden der wirtschaftlichen Interaktion abgedeckt, beispielsweise durch die Ausgabe von Schuldtiteln.

Wenn die Exporte die Importe übersteigen, entsteht ein Handelsüberschuss. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter und Dienstleistungen produziert, als sie konsumieren kann.

Die Auswirkungen der Handelsbilanz auf die Kurse des Australischen Dollars sind nicht eindeutig und hängen vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderer Wirtschaftsindikatoren wie der Produktionsdynamik ab. Zum Beispiel beginnen die Länder unter den Bedingungen der Rezession mehr zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Umgekehrt, wenn die Wirtschaft schnell wächst, ziehen es die entwickelten Länder vor, Importe zu entwickeln, um einen Preiswettbewerb zu gewährleisten. Diese Entwicklungen wirken sich entsprechend auf den australischen Dollar aus.

Das australische BIP hängt weitgehend von Rohstoffexporten ab, und das Wachstum der Exporte ist gut für die Volkswirtschaft. Daher kann sich das Indikatorwachstum positiv auf die AUD-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: