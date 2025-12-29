Die Devisenreserven spiegeln den Gesamtbetrag der von der People's Bank of China gehaltenen Devisen wider. Die Devisenreserven umfassen ausländische Banknoten, Bankguthaben, Anleihen, Schatzwechsel und andere Staatsanleihen sowie vom IWF ausgegebene Sonderziehungsrechte und eine Reserveposition im IWF.

Die Devisenreserven Chinas umfassen alle globalen Reservewährungen (US-Dollar, der mehr als die Hälfte der Reserven ausmacht, Euro, Britisches Pfund, Japanischer Yen und Schweizer Franken) sowie Währungen der anderen größten Volkswirtschaften der Welt.

Die Devisenreserven werden hauptsächlich dazu verwendet, die Flexibilität und Stabilität des chinesischen Finanzsystems zu gewährleisten. Die Diversifikation der finanziellen Vermögenswerte schützt vor starken Schocks. Auch die Devisenreserven werden traditionell zur Kontrolle der Landeswährung verwendet. Jede Währung eines Landes (insbesondere der Yuan) ist nur ein IOU des ausgebenden Staates mit der Gewissheit, dass sein Wert aufrechterhalten wird. Die Devisenreserven des Landes sind alternative Geldformen zur Unterstützung des Yuan. Darüber hinaus werden Devisenreserven häufig als geldpolitisches Instrument eingesetzt (das Land verkauft oder akkumuliert Devisenanlagen, je nach gewünschter Wirkung auf den eigenen Währungskurs).

Seit März 2018 verfügt China über die weltweit größten Devisenreserven. Die Statistiken über die Devisenreserven werden alle drei Monate veröffentlicht. Der Einfluss dieses Indikators auf die Yuan-Kurse hängt von den begleitenden Faktoren ab.

