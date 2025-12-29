Wirtschaftskalender
China Devisenreserven (China Foreign Exchange Reserves)
|Niedrig
|$3.346 T
|$3.368 T
|
$3.343 T
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|$3.353 T
|
$3.346 T
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Devisenreserven spiegeln den Gesamtbetrag der von der People's Bank of China gehaltenen Devisen wider. Die Devisenreserven umfassen ausländische Banknoten, Bankguthaben, Anleihen, Schatzwechsel und andere Staatsanleihen sowie vom IWF ausgegebene Sonderziehungsrechte und eine Reserveposition im IWF.
Die Devisenreserven Chinas umfassen alle globalen Reservewährungen (US-Dollar, der mehr als die Hälfte der Reserven ausmacht, Euro, Britisches Pfund, Japanischer Yen und Schweizer Franken) sowie Währungen der anderen größten Volkswirtschaften der Welt.
Die Devisenreserven werden hauptsächlich dazu verwendet, die Flexibilität und Stabilität des chinesischen Finanzsystems zu gewährleisten. Die Diversifikation der finanziellen Vermögenswerte schützt vor starken Schocks. Auch die Devisenreserven werden traditionell zur Kontrolle der Landeswährung verwendet. Jede Währung eines Landes (insbesondere der Yuan) ist nur ein IOU des ausgebenden Staates mit der Gewissheit, dass sein Wert aufrechterhalten wird. Die Devisenreserven des Landes sind alternative Geldformen zur Unterstützung des Yuan. Darüber hinaus werden Devisenreserven häufig als geldpolitisches Instrument eingesetzt (das Land verkauft oder akkumuliert Devisenanlagen, je nach gewünschter Wirkung auf den eigenen Währungskurs).
Seit März 2018 verfügt China über die weltweit größten Devisenreserven. Die Statistiken über die Devisenreserven werden alle drei Monate veröffentlicht. Der Einfluss dieses Indikators auf die Yuan-Kurse hängt von den begleitenden Faktoren ab.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "China Devisenreserven (China Foreign Exchange Reserves)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
