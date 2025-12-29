Die Arbeitslosenquote der Schweiz spiegelt den Anteil der Arbeitslosen wider, die im Berichtsmonat aktiv auf Arbeitssuche waren und bereit waren, sofort eine Arbeit anzunehmen. Der Index umfasst Personen, die in der Regionalen Arbeitsvermittlung (RAV) als arbeitslos gemeldet sind, unabhängig davon, ob sie Arbeitslosengeld beziehen.

Arbeitslose sind in der Schweiz ansässige Personen im erwerbsfähigen Alter, die zum Zeitpunkt der Berichtserstellung beim RAV registriert waren. Die Statistik umfasst Personen, die kein festes Einkommen aus Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung haben. Der Indikator berücksichtigt nicht die Selbständigen, die ein dauerhaftes Einkommen haben und Steuern an die Staatskasse zahlen.

In der Schweiz ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zu den meisten Industrieländern traditionell niedrig. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gehört jedoch zu den nationalen Prioritäten. Zu diesem Zweck arbeitet die Regierung eng mit der Privatwirtschaft und gemeinnützigen Organisationen zusammen und ergreift auch eine Reihe von Maßnahmen.

Generell wirkt sich die Arbeitslosigkeit negativ auf den nationalen privaten Konsum und die Produktion aus. Das Wachstum der Zahl der Arbeitslosen führt zu einem Rückgang des Lebensstandards und ist ein Zeichen für eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung. Daher kann das Wachstum der Arbeitslosigkeit als negativ für die Kurse des Schweizer Franken angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: