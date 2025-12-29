Der PMI des Baugewerbes in der Eurozone wird von IHS Markit zusammengestellt und veröffentlicht. Der Indikator zeigt das Aktivitätsniveau der Einkaufsleiter im Bausektor in den Referenzländern.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Daher sind sie unter den Ersten, die Änderungen zu Besseren oder Schlechteren erkennen. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Die Berechnung des PMI basiert auf Daten aus den monatlichen Antworten auf Fragebögen, die an Einkaufsleiter in über 650 Bauunternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien und Irland versandt wurden. Die Manager werden gebeten, die aktuelle Geschäfts- und Wirtschaftslage im nationalen Bausektor zu bewerten. Der Fragebogen umfasst die folgenden wirtschaftlichen Variablen:

Allgemeine Geschäftstätigkeit

Hausbauaktivität

Kommerzielle Bautätigkeit

Tätigkeit im Bauwesen

Neue Aufträge

Beschäftigung

Menge der Einkäufe

Lieferzeiten der Lieferanten

Eingangspreise

Arbeit mit Unterauftragnehmern (Aktivität, Verfügbarkeit, Raten, Qualität)

Frühzeitiges zukünftiges Ergebnis

Die Umfrageteilnehmer geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben oder nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben. Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Der endgültige Indexwert wird als gewichteter Wert der nationalen Indizes berechnet, während die Gewichte auf der Grundlage der nationalen Wertschöpfung im Bauwesen zugewiesen werden. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Sie liefert operative Informationen über den gesamten Bausektor der Eurozone. Er wird als Frühindikator für den Bausektor und die Inflation interpretiert. Ein Wachstum des PMI des Baugewerbes ist ein Hinweis auf günstige Marktbedingungen und kann als positiv für die Euro-Notierungen gewertet werden.

Grafik der letzten Werte: