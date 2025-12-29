Die Baugenehmigungen m/m spiegeln zusammenfassende Daten über Genehmigungen für den Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden mit einem Preis von 5000$ und höher wider, die von den neuseeländischen Genehmigungsbehörden erteilt wurden. Der Indikator wird als Veränderung des Berichtsmonats gegenüber dem vorhergehenden berechnet. Die Berechnung berücksichtigt die Steuern auf Waren und Dienstleistungen, wird aber nicht an die Inflation angepasst.

Die Daten über die Baugenehmigungen gelten als Indikator für das Vertrauen in die Binnenwirtschaft, weshalb die Baugenehmigungen auch als ein Frühindikator für die Bautätigkeit gelten.

Grafik der letzten Werte: