Wirtschaftskalender
Neuseeland Baugenehmigungen m/m (New Zealand Building Consents m/m)
|Niedrig
|N/D
|0.8%
|
7.2%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Baugenehmigungen m/m spiegeln zusammenfassende Daten über Genehmigungen für den Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden mit einem Preis von 5000$ und höher wider, die von den neuseeländischen Genehmigungsbehörden erteilt wurden. Der Indikator wird als Veränderung des Berichtsmonats gegenüber dem vorhergehenden berechnet. Die Berechnung berücksichtigt die Steuern auf Waren und Dienstleistungen, wird aber nicht an die Inflation angepasst.
Die Daten über die Baugenehmigungen gelten als Indikator für das Vertrauen in die Binnenwirtschaft, weshalb die Baugenehmigungen auch als ein Frühindikator für die Bautätigkeit gelten.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Baugenehmigungen m/m (New Zealand Building Consents m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites